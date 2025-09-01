Leonor di Spagna in versione “Top Gun”, primo giorno all’Accademia dell’Aeronautica militare

Giornalista e content editor. Dalla carta al web e ai social racconta di lifestyle, cultura e spettacolo.

IPA Leonor di Spagna

Anche per la futura Regina di Spagna è arrivato il momento del ritorno sui banchi. Finite le vacanze, che Leonor ha trascorso al mare con i genitori, è il momento di rientrare all’Accademia dell’Aeronautica militare. Al suo terzo anno di studi in divisa, la quasi ventenne è ormai una vera esperta e sfoggia un look che sembra rubato al Tom Cruise di Top Gun.

Leonor di Spagna come Top Gun

In grado di regnare via terra, mare e presto anche nell’aria. Prosegue la formazione militare di Leonor di Spagna. Seguendo le orme del padre Filipe VI, la Principessa si prepara a diventare Regina anche attraverso l’addestramento nell’esercito. Negli anni scorsi ha fatto parte di quello di Terra all’Accademia generale militare Saragozza e nella Marina alla Scuola Navale di Marin, in Galizia, per la quale si è anche imbarcata sul veliero scuola Juan Sebastian de Elcano dell’Armada.

IPA

Il 1° settembre 2025, Leonor ha iniziato il suo terzo e ultimo anno di addestramento, entrando tra i cadetti dell’Accademia dell’Aria dell’aeronautica spagnola, a San Javier, nella regione di Murcia. Nei prossimi mesi arriverà persino a volare, ma le prime ore sono state dedicate all’orientamento. Indossata la classica tuta verde salvia dei piloti – che sembra rubata al Tom Cruise di Top Gun – Leonor è salita per la prima volta al posto di guida dell’areo di addestramento Pilatus PC-21, in grado di volare a una velocità di 685 chilometri orari.

Stavolta, al suo fianco c’era un esperto docente, ma molto presto potremo vedere la Principessa spiccare il volo da sola e, se ne può star certi, senza neppur spettinare l’elegante chignon.

L’arrivo in Accademia della Principessa

Prima di salire a bordo, perché come lei stessa ha dichiarato, di volare ha voglia “ma piano piano”, Leonor ha raggiunto i futuri compagni alla cerimonia di apertura della stagione. Scattate le foto di rito e firmato il libro d’onore, il tutto con indosso l’affascinante divisa di gala blu dell’Aviazione spagnola, messa per la prima volta ma già ricca di ornamenti. Al petto la Principessa porta le medaglie dell’Ordine di Carlo III, l’Ordine al Merito Militare, l’Ordine al Merito Navale e l’Ordine di Cristo. La storia di un percorso che, un domani, la porterà sul Trono di Spagna.

IPA

Un percorso duro che prevede, per i prossimi mesi, sveglia alle 6 del mattino e ritirata in stanza entro le 10 di sera. Formazione teorica, almeno 50 ore in simulatori di volo prima di un volo in solitaria, briefing, classi di esercizio fisico e persino formazione in tecnologia spaziale e pratiche con droni.

Concluso il percorso formativo militare e ottenuto il titolo di Allieva Guardiamarina di Fregata, Leonor ha già deciso che continuerà a lavorare su sé stessa ispirandosi stavolta alla Regina Letizia. Dopo l’Accademia la Principessa si iscriverà all’Università, seppur non ha ancora deciso quale né la facoltà. Che forse la madre ex giornalista la indirizzi verso una facoltà letteraria? Vista la dedizione dimostrata da questa giovane reale, che non ha ancora compiuto 20 anni, la scelta potrebbe ricadere su qualcosa in linea con le future responsabilità che l’attendono.