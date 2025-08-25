Leonor di Spagna, inizia l’era Top Gun: cambia la vita della Principessa

Giornalista curiosa e determinata. Scrittura, lettura e cronaca rosa sono il suo pane quotidiano. Collabora principalmente con portali di gossip e tv.

Leonor di Spagna si sta godendo gli ultimi giorni di riposo prima di iniziare il suo terzo e ultimo anno di addestramento militare come futuro capo delle Forze Armate. Solo un mese fa ha completato l’addestramento militare presso l’Accademia Navale di Marín e si è goduta una meritata vacanza con i suoi genitori e la sorella, prima a Palma di Maiorca, come da tradizione, e poi in Grecia, al riparo da occhi indiscreti.

La quasi 20enne (li compirà il prossimo ottobre) sta seguendo le orme della sua famiglia. Sia Re Felipe sia Re Juan Carlos, hanno completato il loro addestramento militare a San Javier dove hanno ottenuto le qualifiche richieste per l’aviazione militare. Il Re emerito si è addestrato nell’anno accademico 1958-1959 mentre l’attuale monarca ha fatto lo stesso nell’anno accademico 1987-1988.

La rigida routine di Leonor di Spagna

Leonor di Spagna entrerà all‘Accademia Aeronautica Generale di San Javier (Murcia) il 1° settembre. Lo farà come studentessa, senza privilegi nonostante sia l’erede al trono, e soggetta a rigide regole di convivenza, con un carico di lavoro significativo che includerà ore di addestramento al simulatore prima di poter pilotare il velivolo da addestramento Pilatus insieme a un istruttore.

Dopo due anni di rigida routine militare da Saragozza a Marín, la Principessa è più che abituata a orari e routine rigide, e all’Accademia Aeronautica Generale non sarà diverso. La giornata inizierà ogni mattina alle 6:30. Alle 7:00 farà colazione con i suoi colleghi e mezz’ora dopo inizieranno le lezioni teoriche, i briefing pre-volo e l’addestramento nei simulatori di volo all’avanguardia.

Il pranzo si terrà alle 15:00 nella mensa degli studenti, seguito dalle lezioni dalle 16:00 alle 18:00. Dopo la fine della giornata scolastica, la Principessa delle Asturie avrà tempo per studiare, praticare sport o godersi il tempo libero fino al suo ritiro alle 22:00. Nei fine settimana, potrà trascorrere la notte fuori dall’Accademia, a condizione che non lasci il Paese. Tutto questo conciliando la sua formazione con il programma istituzionale imposto dalla Casa Reale.

Leonor condividerà una stanza da quattro letti con altre tre cadette nel padiglione che ospita tutte le studentesse. In totale, quest’anno l’accademia ospiterà 483 matricole. È particolarmente degno di nota il fatto che quest’anno ci siano più donne che mai.

Nelle stanze dell’accademia ogni studente ha a disposizione un letto, un armadio, una scrivania con un cassetto e un piccolo ripiano per riporre oggetti e materiale scolastico.

Per quanto riguarda quest’ultimo, l’accademia fornisce l’attrezzatura per gli spogliatoi (biancheria intima e scarpe da ginnastica non sono incluse), ma consiglia di portare con sé, tra le altre cose, crema solare, repellente per zanzare, una lampada frontale a luce rossa, un kit da cucito di base e materiale di primo soccorso.

Leonor pronta a diventare pilota

Quest’anno la sfida principale della figlia di Re Felipe e Letizia di Spagna sarà l’addestramento al volo. Il direttore dell’accademia, il colonnello Luis González Asenjo, non vuole fornire una data precisa per quando Leonor potrà salire a bordo per la prima volta di uno dei Pilatus PC-21 né se sarà in grado di pilotare da sola.

Per raggiungere questo obiettivo, il futuro Capitano Generale delle Forze Armate deve prima seguire lezioni teoriche e poi trascorrere diverse ore al simulatore Pilatus. Inizialmente, gli studenti si esercitano a pilotare questo velivolo in un simulatore CBT (Computer Based Training) che, utilizzando tre schermi, permette loro di acquisire un primo contatto con tutti gli strumenti di volo.

L’addestramento prosegue poi nel simulatore avanzato FTD (Full-flight Training Device), dove gli studenti vivranno un’esperienza di pilotaggio virtualmente realistica, poiché simula la cabina di pilotaggio del Pilatus e offre una visuale a 180 gradi. Inoltre, gli studenti completano l’addestramento con tutte le attrezzature che utilizzeranno a bordo del velivolo, familiarizzando così con il volo prima del test vero e proprio.

A San Javier, sono “molto soddisfatti” del nuovo aereo da addestramento che ha sostituito i C-101 utilizzati dall’Aeronautica Militare per 40 anni. Il Colonnello Asenjo sottolinea che l’elevata capacità del simulatore consente agli studenti di essere “più rilassati” quando salgono a bordo del velivolo con l’istruttore, rendendo più facili i loro primi voli.

In genere, le lezioni al simulatore durano da un’ora a un’ora e mezza e l’istruttore può illustrare agli studenti le situazioni di emergenza per prepararli a prendere decisioni rapide e precise qualora si presentassero in volo, il che contribuisce ad aumentare la loro sicurezza. L’esperienza della Principessa Leonor non farà eccezione.

I primi voli con l’istruttore servono principalmente per familiarizzare e acquisire sicurezza, prima di passare all’apprendimento di tutti gli strumenti del velivolo. Nella terza fase, quando l’allievo è pronto, vengono eseguiti voli in formazione con altri velivoli e manovre congiunte, sempre accompagnati dall’istruttore.

Quando quest’ultima ritiene che l’allievo sia sufficientemente preparato, ha luogo quella che in aeronautica è nota come “suelta” (liberazione), ovvero il primo volo in solitaria. Anche in questo caso, l’Accademia si rifiuta di discutere le tempistiche o di prevedere se la Leonor volerà da sola, raccomandando invece cautela finché non si vedrà come si adatterà alla disciplina dell’Accademia Aeronautica Generale.

Ad oggi, la ragazza ha completato tutti i requisiti per la sua formazione militare, avendo frequentato le accademie dell’Esercito e della Marina, che in quest’ultimo caso prevedevano un periodo di sei mesi a bordo della nave scuola Juan Sebastián Elcano.

Tuttavia, l’Aeronautica Militare sottolinea la complessità del pilotaggio di un aereo e avverte che ci sono stati studenti che, pur avendo completato con successo tutta la formazione teorica e pratica, non sono stati in grado di salire a bordo dell’aereo e volare.

Resta quindi da vedere se la Leonor riuscirà davvero a diventare anche pilota. Suo padre Felipe ha pilotato un caccia Eurofighter, mentre il nonno ha pilotato l’A400M, diventando così il primo capo di Stato a riuscirci.