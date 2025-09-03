Leonor di Spagna seduce col cambio di divisa: l’anno da Top Gun, lontano da Letizia

Leonor di Spagna è pronta per affrontare un anno lontano da casa e da sua madre Letizia. Mentre con l'uniforme dell'aeronautica fa impazzire tutti

Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

IPA Leonor di Spagna

Leonor, figlia maggiore di Letizia e Felipe di Spagna, sta completando la sua istruzione, necessaria per ereditare il trono. Le sue foto in versione Top Gun hanno fatto il giro del mondo e in effetti la nuova divisa dell’aeronautica le sta davvero un incanto, forse ancora di più di quella bianca della marina.

Leonor di Spagna, l’ultimo anno nell’esercito

Leonor di Spagna ha iniziato il suo quarto e ultimo anno nell’esercito per completare la sua formazione militare, indispensabile per il suo ruolo di futura Regina. Lo scorso primo settembre infatti è entrata nella Accademia Aeronautica di San Javier (Murcia) come sottotenente del quarto anno.

Nei mesi scorsi la figlia di Letizia aveva superato tutti i test medici e psicologici ed è stata giudicata idonea ad entrare in Accademia. Quindi, da settembre, dopo qualche settimana di vacanza insieme ai genitori e a sua sorella Sofia, ha ripreso l’addestramento militare.

Durante l’anno, Leonor imparerà il funzionamento dell’Aeronautica militare, acquisirà una serie di conoscenze sugli aerei e imparerà a pilotarne uno.

In questo modo, sarà la prima Principessa delle Asturie a diventare un pilota militare. Anche se una sua antenata, la Regina María Cristina, volò in mongolfiera su Madrid nel 1889. Ma certamente non è la stessa cosa.

IPA

Leonor seduce col cambio di divisa in versione Top Gun

Leonor ha dimostrato in più di un’occasione di essere perfettamente a suo agio all’interno dell’esercito. Senza favoritismi o trattamenti differenziati rispetto ai suoi compagni di corso, la Principessa non è mai venuta meno ai suoi impegni e si è sempre distinta per un comportamento ineccepibile durante le esercitazioni negli scorsi anni. E di certo non farà eccezione in aeronautica.

Se Leonor sembra trovarsi molto bene nel suo ruolo di ufficiale cadetto, è altrettanto a suo agio con l’uniforme, di qualsiasi settore dell’esercito sia. Anzi si può quasi dire che è più affascinante con la divisa che in abiti borghesi. Infatti, a volte, i suoi look non sono azzeccatissimi e qualche scivolone lo ha già commesso. Ma avrà tempo per trovare il suo stile.

Intanto, ha lasciato già tutti senza fiato con l’alta uniforme blu dell’aeronautica, con tanto di guanti bianchi, con cui ha salutato gli ufficiali e i professori del suo corso all’ingresso nell’Accademia, senza dimenticare però di rivolgere l’attenzione agli addetti stampa accorsi a immortalarla nel suo primo giorno.

Poi, senza perdere altro tempo, si è cambiata, indossando la tuta verde d’addestramento, che tanto ricorda quella che Tom Cruise ha reso iconica in Top Gun. Così vestita, coi capelli raccolti in uno chignon tirato e intrecciato, si è diretta verso il centro di volo dove ha preso il comando di un simulatore sui dovrà lavorare per parecchio tempo. E poi nell’hangar è salita sull’aereo Pilatus con cui imparerà a volare, accompagnata da Alberto Guzmán, comandante in capo dello Squadrone di Volo 792.

Getty Images

Leonor e Sofia, un anno lontano da Letizia di Spagna

Leonor sta così realizzando il suo sogno di diventare un pilota di aerei. Pare che quest’estate abbia letto tutto sull’argomento, in modo da arrivare il più preparata possibile all’appuntamento.

La Principessa delle Asturie imparerà a volare con un simulatore su cui farà almeno 50 ore. Dopo dipenderà dalle sue capacità, se sarà già pronta per pilotare un vero aereo. Dunque, ancora per quest’anno sarà lontana da casa e da sua madre Letizia.

Getty Images

Ma anche sua sorella Sofia sta per lasciare il nido. Infatti, a breve Sofía inizierà il corso di laurea triennale in Scienze politiche e Relazioni internazionali al Forward College di Lisbona. In seguito, si recherà a Parigi e Berlino.