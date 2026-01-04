Leonor di Spagna, il prestigioso riconoscimento: “Motivo di orgoglio”

IPA Leonor di Spagna

La Principessa delle Asturie, Leonor di Spagna, è una figura amatissima: la figlia di Re Felipe e della Regina Letizia riceve un prestigioso riconoscimento, la medaglia d’oro di Murcia. L’annuncio è arrivato dal presidente della regione Fernando López Miras: dopo le vacanze di Natale, quindi, Leonor riceverà una nuova onorificenza, prima di fare ritorno all’Accademia Generale dell’Aeronautica di San Javier.

Leonor di Spagna riceve la medaglia d’oro di Murcia

“Come Sua Maestà il Re ha espresso in più di un’occasione, la Principessa delle Asturie ricorderà con grande soddisfazione il suo soggiorno a San Javier, la stessa soddisfazione con cui ci sentiamo orgogliosi di concederle il nostro più alto riconoscimento”, l’annuncio di Fernando López Miras è arrivato venerdì 2 gennaio 2026. Per il presidente della regione, “è un onore e un grande motivo di orgoglio accoglierla durante il suo addestramento militare, come abbiamo fatto in precedenza con suo padre e suo nonno”.

E ai valori della Corona di Spagna si ispira proprio l’assegnazione della medaglia d’oro, che dovrebbe essere un profondo simbolo di unità e di armonia, per un presente che sappia unire e tramandare le tradizioni, senza però dimenticare il futuro. Questo prestigioso riconoscimento per Leonor è un invito al suo percorso da futura Regina, quando avrà il compito di fare “uno sforzo continuo per migliorare la convivenza pacifica per tutti gli spagnoli”.

La nuova vita di Leonor

Leonor ha ormai iniziato una nuova vita, e sta scrivendo la storia: si sta dedicando profondamente al suo addestramento militare. Essendo l’erede al Trono di Spagna, la Principessa deve completare la sua formazione, la stessa che ha ricevuto suo padre, Re Felipe. Leonor è stata la prima donna della Famiglia Reale spagnola a pilotare un aereo militare da sola: tra terra, mare e aria, non si è mai tirata indietro e sta continuando a collezionare successi e pietre miliari.

Anche perché, nonostante sia la Principessa delle Asturie, per lei non ci sono sconti: è sottoposta alla stessa pressione dei suoi compagni di classe. Nessun privilegio per Leonor, che si trova in una fase della vita in cui è desiderosa di imparare. Non è la prima volta, in ogni caso, che Leonor riceve degli omaggi dai luoghi in cui ha studiato. Negli ultimi anni ha collezionato anche la medaglia d’Aragona, la medaglia delle Cortes e il titolo di Figlia Adottiva di Saragozza. Proprio a Saragozza si è diplomata all’Accademia Militare Generale. Inoltre, è entrata nella storia divenendo la prima “figlia adottiva di Marín”, titolo che ha ricevuto anche suo padre Felipe nel 1986.

Letizia e Felipe di Spagna sono estremamente orgogliosi della propria figlia: la famiglia è sempre al fianco di Leonor, pronta a sostenerla, tra cui la sorella, l’Infanta Sofia, con cui ha un meraviglioso rapporto di confidenza e vicinanza. Un percorso di crescita costante, dunque, che vede Leonor trasformarsi da giovane promessa a pilastro della Monarchia. La futura Regina di Spagna continua a tracciare la sua rotta, dimostrando che il domani della Corona è in ottime mani.

Resta sempre aggiornata: iscriviti al nostro canale WhatsApp!