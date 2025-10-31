Leonor di Spagna compie 20 anni, sette cose che non sai di lei

Giornalista e content creator, si nutre da sempre di cultura e spettacolo. Scrive, legge e fugge al mare, quando ha bisogno di riconciliarsi col mondo.

IPA Leonor di Spagna

La Principessa Leonor il 31 ottobre spegne 20 candeline: un bel traguardo per la futura Regina di Spagna, che in questo periodo sta completando il suo addestramento militare nell’Accademia dell’Aeronautica di San Javier, dove sta seguendo dei corsi per diventare pilota di aerei da guerra. Si tratta di uno dei tanti passi che la porteranno, un giorno, a sedersi sul trono. Ma ci sono ancora tante cose che non sappiamo su di lei.

Leonor di Spagna, i titoli della futura Regina

Leonor è nata il 31 ottobre 2005 a Madrid, rendendo il re Felipe e la regina Letizia – che si erano sposati nel maggio 2004 – genitori per la prima volta. Detiene il titolo di Principessa delle Asturie, oltre ai titoli di Principessa di Girona e Principessa di Viana, Duchessa di Montblanc, Contessa di Cervera e Signora di Balaguer.

La Principessa è diventata la prima in linea di successione al trono di Spagna il 19 giugno 2014, giorno in cui suo padre Felipe è stato proclamato Re di Spagna, in seguito all’abdicazione di suo padre, il Re Juan Carlos I.

I suoi padrini di battesimo

Leonor è stata battezzata al Palazzo Reale il 14 gennaio 2006 dai suoi nonni paterni, il Re Juan Carlos I e la Regina Sofia di Spagna, con la quale, ancora oggi, ha un forte legame.

Il conferimento dell’Ordine del Toson d’Oro

La Principessa delle Asturie ha ricevuto – quando aveva appena 12 anni – l’Ordine del Toson d’Oro dal padre Felipe. “Oggi, Leonor, stai compiendo un passo molto importante e simbolico verso il tuo ruolo futuro, iniziato il 19 giugno 2014, quando, per diritti costituzionali, sei stata nominata Principessa delle Asturie e ti sono stati conferiti altri titoli che tradizionalmente appartengono all’erede al trono di Spagna”, aveva detto il Re alla sua primogenita.

“So che può sembrare che tu abbia molte sfide e responsabilità da affrontare, tutte importanti e difficili, ma sappi che hai il sostegno di molte persone che vogliono il meglio per la Spagna, per la Corona e per te”, aveva proseguito. “La tua famiglia sarà sempre al tuo fianco, in particolare tua madre e Sofia, che saranno con te e ti sosterranno, così come i tuoi nonni e, naturalmente, io stesso. Sappi che hai la mia completa fiducia e che sono immensamente orgoglioso di averti consegnato l’Ordine del Toson d’Oro”.

I primi impegni ufficiali

La Principessa Leonor ha tenuto il suo primo discorso ufficiale nel 2018, in occasione del suo tredicesimo compleanno, durante un evento che celebrava il quarantesimo anniversario della Costituzione spagnola. La giovane erede al trono ha letto il primo dei 169 articoli della Carta Magna spagnola sotto lo sguardo orgoglioso di suo padre.

L’anno successivo, nel 2019, ha presieduto per la prima volta i Premi Principessa delle Asturie. Durante la cerimonia, Leonor ha affermato: “A casa mia, le parole Spagna e Asturie sono sempre unite con la stessa forza con cui la storia le ha unite. È così che lo sento nel mio cuore e oggi è un giorno molto importante nella mia vita che ho atteso con ansia”.

Il giuramento alla Costituzione

In occasione del suo diciottesimo compleanno, Leonor ha prestato giuramento alla Costituzione spagnola, dichiarando che da quel giorno avrebbe dedicato se stessa “a tutti gli spagnoli, che servirò in ogni momento con rispetto e lealtà. Non c’è orgoglio più grande. In questo giorno importante, che ricorderò sempre con emozione, vi chiedo di fidarvi di me, poiché ho riposto tutta la mia fiducia nel nostro futuro, nel futuro della Spagna”.

Il primo viaggio ufficiale all’estero

Leonor ha intrapreso il suo primo viaggio ufficiale all’estero in Portogallo nel luglio del 2024. In un comunicato stampa, il Ministero degli Affari Esteri, dell’Unione Europea e della Cooperazione della Spagna aveva sottolineato che “la scelta del Portogallo come destinazione del primo viaggio ufficiale all’estero di Sua Altezza Reale la Principessa delle Asturie riflette e rafforza i legami di fratellanza e gli stretti rapporti che uniscono i due paesi”.

Una Principessa che è entrata nella storia

La Principessa è entrata nella storia nel luglio 2025 diventando la prima “figlia adottiva di Marín”, durante il suo addestramento sulla nave scuola Elcano. Anche suo padre aveva ricevuto il titolo di “figlio adottivo di Marín” nel 1986 durante la sua formazione all’Accademia Navale, ma si tratta della prima donna a ricevere il titolo.

Del resto Leonor di Spagna è già una futura Sovrana memorabile: quando salirà al trono, sarà la prima Regina regnante della Spagna dopo Isabella II nel XIX secolo.

