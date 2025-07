Leonor di Spagna, bellissima in uniforme: sguardo magnetico ad alta seduzione

Getty Images Leonor di Spagna

Leonor di Spagna ha terminato il viaggio in mare a bordo della nave scuola Juan Sebastián Elcano, concludendo così il suo percorso di formazione in marina e ha ricevuto la Medaglia d’Oro della Galizia. La Principessa delle Asturie si è presentata alla cerimonia di consegna in alta uniforme bianca e con un make up che puntava tutto sullo sguardo. Nessuno è riuscito a resistere al suo fascino.

Leonor di Spagna riceve la più alta onorificenza

Dunque, Leonor, la figlia più grande di Felipe e Letizia di Spagna, ha ricevuto la più alta onorificenza conferita dalla Xunta a persone o istituzioni che abbiano prestato servizi significativi e meritori al popolo galiziano. La Medaglia d’Oro della Galizia le è stata conferita al termine del suo percorso di formazione in marina.

Getty Images

Così, Leonor si è presentata con l’uniforme bianca di guardiamarina alla cerimonia di consegna che si è svolta a Pazo de Raxoi, a Santiago di Compostela dove la Principessa è stata accolta da una folla festante che lei è andata prontamente a salutare e ringraziare, stringendo mani e prestandosi a dei selfie. In effetti, Leonor è molto apprezzata in quella regione, tanto che la motivazione con cui ha ricevuto l’onorificenza è stata per “affetto e rispetto del popolo galiziano“.

La figlia di Letizia di Spagna è stata accolta dal Presidente della Xunta, Alfonso Rueda, tra gli altri dignitari. Dopo la consegna della Medaglia, Leonor ha tenuto un discorso, per la prima volta in galiziano, gesto che è stato molto apprezzato dai presenti, durante il quale ha ringraziato per l’accoglienza ricevuta.

Getty Images

“Oggi la Galizia è una terra di accoglienza, e posso testimoniarlo perché mi sono sentita a casa. La mia vita nell’estuario di Pontevedra è stata intensa e impegnativa, ma ho potuto anche godere della bella atmosfera in ogni luogo in cui ho messo piede e del cibo!”. Poi ha proseguito, raccontando della sua esperienza in marina: “Il tempo è passato molto velocemente e agli intensi mesi trascorsi a Marín sono seguiti il viaggio di addestramento sulla nave scuola e le settimane sulla fregata. Ma, sia a Marín che in mare, sento che quest’anno in Marina è servito a rafforzare i valori di onore, coraggio, disciplina e lealtà che definiscono la nostra Scuola Militare Navale”.

Infine, la Principessa ha voluto ringraziare i compagni, gli istruttori e tutte le persone con cui ha condiviso l’esperienza di questo anno in mare, concludendo “grazie dal profondo del mio cuore, per questo onore che ricevo con l’entusiasmo di chi si è sentito così accolto e sostenuto in questa terra fin dal primo giorno; una terra che mi ha accolto a braccia aperte qualche mese fa e che, quasi senza rendersene conto, è diventata parte di me. Grazie, grazie di cuore a tutti”.

Leonor di Spagna, uniforme e sguardo magnetico

Non meno di sua madre Letizia, Leonor ha esercitato tutto il suo fascino grazie anche alla divisa bianca della marina che le dona particolarmente.

La Principessa delle Asturie ha però giocato la carta della seduzione con un make up sapiente che ha puntato sullo sguardo: mascara ed eyeliner hanno accentuato il colore verde dei suoi occhi, catalizzando l’attenzione di tutti.

Getty Images

Così come, lo chignon basso intrecciato, tenuto insieme da un sacco di forcine sparse è diventata la pettinatura iconica delle ventenni quest’estate.