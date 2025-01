Letizia di Spagna, il look burgundy chic per l’inaugurazione dell’anno militare con Leonor

In occasione della Pascua Militar, Letizia di Spagna ha illuminato Madrid con un bellissimo abito color burgundy. Accanto a lei, la figlia Leonor in uniforme

Fonte: IPA Letizia e Leonor di Spagna

Il 2025 inizia all’insegna dell’eleganza per Letizia di Spagna. La Reina è apparsa bellissima nel suo outfit color borgogna alla Pascua militar, la parata che inaugura ufficialmente l’inizio dell’anno militare in Spagna. Con lei, c’erano il marito Felipe e la figlia Leonor, che, come da tradizione, hanno invece indossato un’uniforma militare.

Il look di Letizia di Spagna

Lasciate alle spalle le festività natalizie, Letizia di Spagna e la sua famiglia sono tornati agli impegni ufficiali. Nella giornata del 6 gennaio, la Reina ha preso parte alla tradizionale parata militare di inizio anno presso il Palazzo Reale di Madrid in compagnia del marito Felipe e della figlia Leonor, mostrandosi sorridente e serena come suo solito. Per l’occasione, Sua Maestà ha dato ancora una volta prova del suo ineguagliabile stile indossando un bellissimo abito burgundy, la raffinata sfumatura di rosso scuro protagonista assoluta della stagione. La Regina ha abbinato al long dress un paio di décolleté con tacco basso dello stesso colore e, per proteggersi dal freddo, si è avvolta in un elegante cappotto di pelliccia nero.

Fonte: IPA

Per completare l’ensemble, l’ex giornalista ha indossato una classica collana di perle al collo, abbinata a un paio di orecchini pendenti coordinati. Se l’hairstyle è all’insegna della semplicità, con i lunghi capelli castani sciolti sulle spalle, il make-up è invece caratterizzato da toni bronzo e un rossetto rosso intenso. Insomma, un outfit degno dei migliori red carpet.

Non è la prima volta che Letizia sceglie di puntare sulle calde tonalità del rosso: lo scorso autunno, in occasione della Festa Nazionale, aveva sfoggiato un abito scarlatto, e anche a Milano aveva scelto un fiammeggiante modello firmato Ferragamo in occasione della Giornata Mondiale per la Ricerca sul Cancro. Insomma, la Reina ha un vero e proprio debole per le nuance calde e avvolgenti, che valorizzano perfettamente il suo incarnato e i suoi lineamenti.

Leonor di Spagna, bellissima (anche) in uniforme

Accanto ai suoi genitori, la principessa Leonor, 19 anni, è apparsa perfettamente a suo agio indossando un’uniforme di colore blu: la ragazza ha infatti iniziato i tre anni di formazione militare, seguendo le orme paterne. La divisa, di una solenne sfumatura navy, era composta da pantaloni e giacca con dettagli e bottoni color oro. Sulla casacca, oltre alle stellette appuntate sul petto, figurava anche una fascia di color azzurro, che viene tradizionalmente indossata da militari e funzionari nelle cerimonie ufficiali.

La giovane reale non ha comunque rinunciato ad un trucco delicato ma elegante, con ombretto shimmer e guance leggermente illuminate da un tocco di bronzo. I capelli, invece, sono stati raccolti in un ordinato chignon, nascosto dal copricapo della divisa.

Fonte: IPA

Leonor ha iniziato a frequentare l’Accademia dell’Esercito di Terra di Saragozza nel 2023, e sta trascorrendo il suo secondo anno di addestramento presso l’Accademia Militare Navale di Marín, dove è stata promossa al grado di Guardiamarina Cadetto e insignita della Gran Croce al Merito Militare da suo padre. Il prossimo anno dovrà invece frequentare la Scuola Militare dell’Aeronautica di San Javier. Alla fine del percorso, Leonor conseguirà il titolo di Tenente nei tre corpi militari dell’esercito spagnolo.