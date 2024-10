Fonte: IPA Letizia di Spagna

Per la Festa Nazionale, Madrid sotto la pioggia è stata “illuminata” dalla Regina Letizia di Spagna con un look indimenticabile. Questo giorno speciale per la Famiglia Reale spagnola è stato segnato da forti piogge che hanno colpito proprio la Capitale: presenti Re Felipe, ma anche la Principessa delle Asturie, Leonor. Per lei, il look è in divisa: il suo percorso da futura Regina è iniziato.

Letizia di Spagna, look in rosso per la Festa Nazionale

La Festa Nazionale, per Letizia di Spagna, è nel segno di un altro anniversario importante: il 12 ottobre 2004, infatti, ha debuttato alla parata militare e al ricevimento al Palazzo Reale, cinque mesi dopo il matrimonio con l’allora Principe Felipe. Nonostante la pioggia sia stata un po’ la “protagonista principale” di questa giornata, è impossibile non rimanere affascinati dal look della Reina. In rosso, vibrante, con un dettaglio speciale (e trench prima del ricevimento, per ripararsi proprio dalla pioggia).

Re Felipe e la Regina Letizia sono arrivati a bordo di una Rolls-Royce: nel corso degli anni da quel debutto nel 2004, abbiamo assistito a una meravigliosa evoluzione di stile. La Reina non delude mai in termini di look: per questa giornata grigia, ha scelto un colore – il rosso – dalla tonalità vibrante, in grado di trasmettere calore. Come di consueto – è un grande classico per lei – ha riciclato l’abito del marchio Poète, a cui ha abbinato accessori in pendant.

Il modello è composto da una blusa con fiocco al collo e leggera scollatura sulle spalle – super chic, quel dettaglio che di certo non passa mai inosservato – maniche a sbuffo con bottoni sui polsini e gonna a vita alta. L’outfit in rosso è stato completato da pochette e tacchi bassi, dati gli ultimi problemi di salute di Letizia, che ogni tanto rinuncia ai suoi amati “tacchi killer”. Il plus? Naturalmente il trench in stile vestaglia, il capo autunnale che tutte dovremmo avere nell’armadio: ancora una volta, Letizia di Spagna è l’ispirazione perfetta per rinnovare il guardaroba.

Leonor di Spagna in uniforme

Oltre alla pioggia battente e al look di Letizia di Spagna, un’altra delle grandi protagoniste della Festa Nazionale è stata certamente Leonor, la Principessa delle Asturie, che ha indossato l’uniforme di gala della Marina. Naturalmente la giornata non è stata priva di imprevisti e sono state apportate diverse modifiche, ma i Reali di Spagna non vi hanno rinunciato in alcun modo.

Il look di Leonor per l’occasione segna ancora una volta la sua “ascesa” al Trono: è lei la futura Regina, l’erede. L’uniforme è realizzata in tessuto twill turchese, e naturalmente ha optato per il modello indicato per la stagione autunnale/invernale (quella bianca, invece, è prettamente estiva). Il tutto è stato completato dalla fascia di seta azzurra, che rappresenta la Gran Croce dell’Ordine di Carlo III. Alla parata militare hanno preso parte più di 4.000 soldati, ma è stata più breve a causa delle piogge intense: poco dopo, è seguito il ricevimento, dove Re Felipe ha optato per un abito scuro con cravatta rossa, in tinta con il fiocco della Reina.