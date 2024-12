Letizia di Spagna, la foto inedita per Natale. La Principessa Leonor è magnetica

Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

Fonte: IPA Da sinistra nella cartolina di Natale: Felipe di Spagna, Sofia, Leonor e Letizia di Spagna

Letizia di Spagna e suo marito Felipe hanno pubblicato la tradizionale cartolina di Natale, una foto inedita con le figlie Leonor e Sofia, sempre più grandi e sempre più belle. Quest’anno però il biglietto contiene un omaggio alle vittime di DANA.

Letizia di Spagna, la cartolina di Natale 2024

Rientrata a Madrid dopo il viaggio in Italia, dove ha sfoggiato look magnifici e altri discutibili, Letizia di Spagna e Felipe hanno condiviso la cartolina di Natale, seguendo la tradizione delle Famiglie Reali. L’hanno già pubblicata Alberto e Charlene di Monaco e Carlo e Camilla.

Quella di Letizia e Felipe presenta alcuni dettagli interessanti. Innanzitutto, non si tratta di una foto realizza per questo scopo. Si tratta di un’immagine inedita che ritrae la Reina e suo marito insieme alle figlie Leonor e Sofia.

Letizia di Spagna, la foto inedita per Natale

La foto è stata scattata all’interno del Palazzo Reale di Madrid e, come si legge nella nota ufficiale, “dopo aver presieduto la Solenne Staffetta della Guardia Reale con la quale sono iniziate il 19 giugno di quest’anno le attività commemorative del 10° Anniversario della proclamazione di Sua Maestà il Re”.

Dunque, differentemente dalla cartolina del 2021, quando la Famiglia Reale posò appositamente per realizzare il biglietto di auguri, Letizia e Felipe hanno scelto una foto inedita ma presa in un momento significativo dell’anno. Così, nel 2023, per la cartolina di Natale si è scelta una foto scattata durante il giuramento alla Costituzione da parre di Leonor, la figlia maggiore di Letizia e Felipe, e futura Regina di Spagna.

Fonte: IPA

Leonor di Spagna in rosso è magnetica

Nella foto Felipe leggermente indietro posa la mano sul braccio dell’Infanta Sofia, la secondogenita. Accanto a lei c’è sua sorella Leonor che Letizia cinge con un braccio attorno alla schiena. Gli abiti sono quelli indossati lo scorso giorno per l’evento che dava inizio alle celebrazioni del decimo anno sul trono di Felipe. Quindi Letizia indossa un completo in seta azzurro, mentre la Principessa delle Asturie catalizza l’attenzione con un tailleur rosso. Sofia invece sfoggia un jumpsuit con cut out.

Fonte: IPA

Letizia di Spagna, l’omaggio alle vittime di DANA

Nella cartolina di Natale, Letizia e Felipe hanno voluto rendere omaggio alle vittime di DANA. Così, hanno inserito all’interno del biglietto alcuni versi della poesia di Francisco Brines, poeta valenciano, al quale i Reali consegnarono nel 2021 il premio Cervantes, ma pochi giorni dopo morì.

Fonte: IPA

La poesia si trova sul lato sinistro, mentre a destra si possono leggere in spagnolo o in inglese gli auguri delle Loro Maestà: “Buon Natale; insieme inizieremo con fiducia il nuovo anno 2025 / Buon Natale, e che tutti affrontino il nuovo anno con maggiore fiducia”. Seguono le firme di Letizia, Felipe, Leonor e Sofia.

La foto di famiglia invece compare all’esterno del biglietto, sulla prima pagina e anche questa è una novità rispetto alle cartoline degli altri anni.