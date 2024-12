Letizia di Spagna a Roma, borsa da 2.600 euro e orecchini low cost. Ma il look delude

Letizia di Spagna sfoggia un elegantissimo look di Alberta Ferretti che però non fa per lei. E la borsa di Gucci è magnifica

Fonte: IPA Letizia di Spagna, i look meravigliosi del viaggio in Italia

Letizia di Spagna, con Felipe, prosegue il viaggio di Stato in Italia. La tappa del 12 dicembre è Napoli, ma prima la Reina ha presieduto a Roma una riunione della FAO, presentandosi con un look in tweed grigio, firmato Alberta Ferretti per omaggiare il nostro Paese. Ma, come sempre, quando decide di indossare una mise bon ton e per di più grisaglia, fallisce, sebbene l’outfit, accessori e borsa Gucci compresi, valga 4.445 euro.

Letizia di Spagna, il viaggio in Italia

Letizia di Spagna ha sfoggiato, in questi due giorni in Italia, ben 4 look: due promossi con la lode e due decisamente bocciati, una sorta di pareggio. Apprezzabile comunque il fatto che nessun outfit scelto dalla Reina sia stato banale.

Così se magnifico è stato il tailleur pantaloni bianco e l’abito da sera di Max Mara, decisamente discutibili sono stati il completo rosa di Carolina Herrera e anche l’ensemble di Alberta Ferretti. La bocciatura non riguarda gli outfit in sé ma il modo in cui Letizia li indossa, perché lo stile bon ton proprio non le appartiene e così le gonne sono sempre troppo lunghe o le maniche troppo larghe oppure la monocromia troppo pesante, come nel look sfoggiato a Napoli. Ma andiamo ad analizzarlo.

Letizia di Spagna, il look di Alberta Ferretti

Donna Letizia ha deciso di indossare un outfit made in Italy per omaggiare il nostro Paese che la sta ospitando. Mentre Felipe incontrava l’ambasciatore spagnolo a Roma, la Reina ha incontrato i membri della FAO, di cui è ambasciatrice dal 2015. Per l’appuntamento di lavoro ha scelto di indossare un tailleur in tweed grigio, firmato Alberta Ferretti, con cappotto coordinato. È la prima volta che un capo del brand italiano entra nel suo guardaroba.

Il completo è composto da una giacca voluminosa con quattro tasche laterali (1.295 euro), che Letizia indossa apparentemente senza nulla sotto, e una gonna dritta lunga fino al polpaccio (525 euro). Per dare risalto alla vita, la Sovrana indossa una cintura in pelle nera alta di Hugo Boss.

Fonte: IPA

Il tailleur è in sé ineccepibile, ma su Letizia non la valorizza. Le gonne midi non fanno per lei, così come il grigio. È un colore che la spegne e la invecchia, esattamente come le tonalità pastello, meglio sarebbe stato per lei un blu navy o un bordeaux così tanto di tendenza in questa stagione e più elegante del rosso troppo acceso per la riunione di lavoro.

In più, la Reina ha voluto indossare il cappotto in tweed della stessa linea del due pezzi: esageratamente pesante e monocromatico il tutto.

Letizia di Spagna, gli orecchini da 24,99 euro e la borsa di Gucci da 2.600 euro

Letizia ha optato come accessori per un paio di slingback nere dal tacco midi di Magrit e per una borsa magnifica in pelle nera di Gucci, la Gucci Horsebit, da 2.600 euro.

Infine, per quanto riguarda i gioielli Donna Letizia si è affidata a un marchio spagnolo, Singularu, per i suoi orecchini in argento che costano 24,99 euro in saldo.