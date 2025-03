Striscia la notizia è tornata alla carica su Affari tuoi. Non che avesse mai mollato la presa ma, in questi ultimi giorni, il tg satirico è tornato a concentrarsi sull’autenticità della gara che si svolge ogni giorno su Rai1 in access prime time, proprio nella fascia in cui vanno in onda le inchieste del programma di Antonio Ricci. Si contesta ancora che sia tutto costruito a tavolino, con uno schema logico abbastanza serrato che toglierebbe naturalezza al gioco. Ma come ha risposto il dottore di Affari tuoi, Pasquale Romano?

Affari tuoi, la replica di Pasquale Romano

Non si tratta di una vera e propria replica ma di una sorta di frecciata rivolta nella direzione di Striscia la notizia. In una delle sue telefonate a Stefano De Martino, conduttore di Affari tuoi da settembre 2024, Pasquale Romano ha classificato le accuse come qualcosa capace di guastare la gara: “La statistica uccide il gioco, qui ci sono sensazioni, questo gioco è aleatorietà”. Una provocazione nei confronti del tg satirico che difficilmente cadrà nel vuoto, dato che l’inchiesta sul programma di Rai1 è nel pieno del suo vigore.

Proprio nella serata del 25 marzo, la stessa in cui il Dottore ha replicato alle accuse che hanno perfino generato un esposto del Codacons, è stata trasmessa l’intervista all’avvocato Massimiliano Dona, Presidente dell’Unione Nazionale Consumatori: “Se c’è un budget da rispettare, non c’è parità di trattamento tra tutti i concorrenti. Perché gli autori, dopo un tot di puntate vincenti, possono decidere di far giocare delle partite nelle quali si vince poco, proprio per rimanere nel budget prestabilito”.

Alcuni concorrenti capiterebbero dunque in giornate sbagliate, finendo per tornare a casa a mani vuote: “Questi meccanismi andrebbero esplicitati nel regolamento. Andrebbe scritto che il gioco non è legato alla fortuna, ma che c’è un budget da rispettare. Che ci saranno quindi delle puntate nelle quali si vince e altre in cui non è possibile vincere. Il tutto per evitare che ci siano concorrenti di serie A e altri di serie B”, ha spiegato all’inviata Rajae. E infine, ricordando il periodo in cui ha lavorato per Affari tuoi ha dichiarato: “Sono stato espulso dal programma quando ho scoperto che c’era qualcosa che non andava bene”.

Le contestazioni di Striscia la notizia ad Affari tuoi

Nessuna fortuna, ma un gioco studiato a tavolino per rispettare il budget messo a disposizione per la trasmissione e rendere il gioco avvincente, in alcune puntate piuttosto che in altre. Questo è quanto sostiene, per sommi capi, Striscia la notizia, che dopo anni è tornato a occuparsi della natura della competizione dello show dirimpettaio che ogni sera va in onda su Rai1. Da qui, l’esposto del Codacons rivolto a Procura, Agcom e Antitrust.

“Da un’indagine del tg satirico Striscia la notizia sembrerebbe che nella nuova edizione di Affari tuoi le vincite sarebbero pilotate per rispettare il budget previsto per tutta l’edizione”, si legge nel comunicato, “l’autore del programma Pasquale Romano, il Dottore di Affari tuoi, in un’intervista a La Verità ha dichiarato che non esiste alcun budget proprio per la ingestibile aleatorietà del gioco. Ma secondo ciò che afferma Striscia la notizia il meccanismo dietro le vincite sarebbe influenzato e non libero: dietro al gioco, che non è affidato come ci si aspetterebbe esclusivamente alla fortuna, vi sarebbe una precisa strategia matematica”, si contesta. L’esposto è stato presentato ai vari organismi citati poiché Codacons prefigura l’ipotesi di truffa aggravata.