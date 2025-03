Fonte: IPA Meghan Markle e Harry d'Inghilterra

La Monarchia Inglese sta vivendo negli ultimi tempi diverse difficoltà. Già prima che ascendesse al trono Re Carlo III, l’importante istituzione europea ha affrontato sia lo scandalo che ha travolto Andrea di York, coinvolto nel caso Epstein, che il passo indietro dei Duchi di Sussex e il loro trasferimento negli Stati Uniti d’America, con conseguenti rivelazioni shock sulla Casa Reale Inglese.

Ma le complicazioni sono addirittura aumentate dopo la successione al trono, visto che sia al sovrano che alla nuora Kate Middleton è stato diagnosticato un tumore a inizio 2024 ed entrambi si sono dovuti sottoporre alle cure per combattere questa feroce malattia. Carlo III sta continuando le terapie e, di recente, ha subito un veloce ricovero ospedaliero, dovuto proprio a degli effetti collaterali legati ai trattamenti contro il cancro.

Negli stessi giorni suo figlio Harry d’Inghilterra ha deciso di dimettersi dalla carica di patrono dell’associazione benefica fondata in onore di Lady Diana. Di recente il presidente del consiglio d’amministrazione dell’ente ha deciso di svelare i motivi che hanno portato alla frattura con il Duca di Sussex, tirando in ballo anche Meghan Markle.

Harry d’Inghilterra ha lasciato Sentebale per Meghan Markle?

Harry d’Inghilterra ha svelato negli ultimi giorni di aver deciso di lasciare il patronato dell’associazione Sentebale, da lui co-fondata vent’anni fa per aiutare i bambini affetti da HIV, seguendo le orme della mamma, Diana. Il Principe ha parlato di una situazione insostenibile e di un rapporto spezzato con il presidente dell’ente benefico, la dottoressa Sophie Chandauka.

La stessa, però, ha deciso in seguito di dire la sua a riguardo, come riportato da Hello, lanciando delle precise accuse al figlio di Re Carlo III. Il presidente ha svelato il vero motivo che avrebbe creato la frattura con il Duca di Sussex, circa un anno fa. Secondo Sophie Chandauka il team di Harry d’Inghilterra avrebbe chiesto all’ente benefico di difendere pubblicamente Meghan Markle per contrastare la sua copertura mediatica negativa, ma lei si sarebbe rifiutata in modo categorico: “Ho detto di no, avremmo creato un precedente che ci avrebbe fatto diventare un’estensione della macchina delle pubbliche relazioni dei Sussex”.

La dottoressa avrebbe aggiunto che il marchio del Principe e di sua moglie fosse il vero ostacolo dell’ente di beneficenza: “Il rischio numero uno per quest’organizzazione era la tossicità del marchio del suo principale patrono”, come riportato dal Dailymail.

Insieme a Harry d’Inghilterra ha presentato le sue dimissioni anche l’altro co-fondatore di Sentebale, il principe Seeiso del Lesotho, accusato da Sophie Chandauka di voler portare l’ente al fallimento, insieme al Duca di Sussex per riprenderne poi il controllo. Ma il presidente ha voluto lanciare un messaggio ben chiaro all’ex patrono: “Il team è deciso a far sì che Sentebale continui a vivere, con o senza di te”.

Harry d’Inghilterra, le ricadute sull’ente benefico

Sophie Chandauka ha svelato anche che le vicende che hanno coinvolto negli ultimi anni il Principe Harry avevano già creato dei problemi all’ente di beneficenza: “Hanno avuto un impatto sulla capacità dell’ente di beneficenza di diversificare… Quando inizi a rapportarti con le persone, ti fanno domande su questi messaggi contrastanti sul suo patrono”.

Indubbiamente le presunte richieste di Harry d’Inghilterra e Meghan Markle nei confronti di Sentebale sono un nuovo passo falso per la coppia e un grattacapo per il sovrano inglese, che presto potrebbe dover affrontare anche la scia mediatica della possibile pubblicazione di un documentario su Lady Diana, prodotto proprio dal figlio, adesso lontano dalla Monarchia Inglese.