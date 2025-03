Fonte: IPA Re Carlo

Re Carlo, come tutti noi del resto, riceve costantemente aggiornamenti sulla vita americana di suo figlio Harry. Insieme con Meghan Markle continua a tener vivo il rapporto commerciale con Netflix, il che potrebbe portare a nuove produzioni.

L’ultimo programma targato Sussex si è trasformato in una miniera sforna meme per TikTok. Il prossimo, però, potrebbe tornare ad attirare lo sguardo del mondo, come il primo documentario di coppia e il libro autobiografico Spare.

Documentario su Diana

Re Carlo, insieme con William, si prepa all’ipotesi di dover assistere a un documentario sulla compianta Lady Diana. Una produzione con alle spalle non solo Netflix ma anche Harry. Non ci sono conferme in merito ma l’eventuale presenza del Principe donerebbe al prodotto una sorta di bollino di autenticità.

Qualcosa di ben diverso rispetto all’effetto romanzato garantito da The Crown, amata e odiata dalla Famiglia Reale. Si parla di un progetto in tre parti, al fine di tenere alta l’attenzione e la tensione, con arrivò in streaming nel 2027. Un anno non scelto a caso, dal momento che si andrebbero a celebrare i 30 anni dalla morte della “principessa triste”.

Sappiamo bene quanti danni abbiano procurato gli altri lavori mediatici di Harry e Meghan Markle. La loro docuserie, insieme con l’intervista concessa a Oprah Winfrey e al libro Spare ha nettamente allontanato la Corona. Di fatto il rapporto tra i fratelli, nello specifico, non è più stato lo stesso. Attacchi diretti alla famiglia, così come a Camilla, hanno segnato un punto di non ritorno, sembrerebbe.

Se fosse possibile, trattare il tema Diana senza un confronto e il bene placito di Carlo e William, creerebbe un solco ancora maggiore. Per quanto riguarda Netflix, però, questa opportunità sarebbe fin troppo ghiotta da lasciar andare. Ai Sussex sarebbe dunque stato offerto un nuovo contratto (quello attuale scade a fine 2025), che supererebbe quota 100 milioni di dollari.

Harry, nuovo documentario: cosa c’è di vero

Come detto, al momento non ci sono notizie ufficiali. Si tratta di rumor, che vogliono Harry pronto a ricoprire il ruolo di produttore esecutivo del documentario su sua madre. Una chance per raccontare dal suo punto di vista il dramma di una vita. Dovrebbe inoltre apparire in video come narratore.

Di tutt’altro parere è l’Independent, che smentisce i vari tabloid britannici, e in particolare il Daily Express. Su queste pagine si leggeva: “Il duca è in una posizione unica, tanto per parlare di sua madre Diana quanto per esaminare il suo ruolo di icona sociale e culturale, ancora amatissima”.

Si tratta di una fake news, dunque? Non sarebbe corretto definirla così. Al momento possiamo parlare di un contrasto tra fonti. Soltanto il tempo riuscirà a fornirci una risposta. Peccato però che toccherà attendere almeno il 2026 per poter sapere qualcosa in più sul progetto, vero o falso che sia.