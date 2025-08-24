Ama scrivere e comunicare emozioni e punti di vista. È laureata in "Lingue e letterature straniere", ma da anni è nel mondo della scrittura.

IPA Harry d'Inghilterra

Re Carlo III è salito al trono d’Inghilterra l’8 settembre 2022, quando sua madre Elisabetta II si è spenta nel Castello di Balmoral. Da allora il sovrano ha dovuto affrontare diverse difficoltà ma, già in precedenza, aveva assistito al trasferimento in California del figlio minore Harry d’Inghilterra insieme alla moglie Meghan Markle e alle loro successive rivelazioni in documentari, interviste e attraverso una biografia.

Adesso, la coppia starebbe pensando a un nuovo progetto per Netflix che potrebbe portare non pochi grattacapi a Re Carlo III. I Duchi di Sussex, infatti, avrebbero intenzione di produrre un nuovo documentario per la famosa piattaforma di streaming, in memoria della compianta Lady Diana.

Harry d’Inghilterra e Meghan Markle, il nuovo documentario

Harry d’Inghilterra e Meghan Markle hanno deciso di vivere molto lontano dall’Inghilterra e di cominciare delle collaborazioni lavorative fruttuose, tra cui la partnership milionaria con Netflix. Il contratto che lega la coppia al colosso di streaming è stato di recente rinnovato con il contemporaneo annuncio di nuove produzioni comuni.

Ma la piattaforma di streaming ha riservato per sé anche il diritto di prelazione su qualsiasi nuova proposta della coppia e sembra che i Duchi di Sussex stiano ragionando sulla possibilità di proporre un nuovo progetto che potrebbe fare molto scalpore e impensierire Re Carlo III. Secondo quanto riportato dal The Sun, infatti, la coppia starebbe prendendo in considerazione la creazione di un documentario su Lady Diana, in occasione del trentesimo anniversario della sua morte, nell’agosto del 2027.

Secondo una fonte del settore se il Principe si decidesse a produrre questo documentario celebrativo, Netflix non si lascerebbe scappare l’occasione, visto che la produzione potrebbe raggiungere degli ascolti vertiginosi. Ma dopo le scottanti rivelazioni del passato, la nuova creazione televisiva che conseguenze potrebbe portare per la Famiglia Reale Inglese e, soprattutto, per il Re, che è l’ex consorte della compianta Principessa?

Re Carlo e Harry d’Inghilterra, il possibile incontro

Harry d’Inghilterra potrebbe decidere di procurare dei nuovi problemi alla Famiglia Reale Inglese ma, secondo l’esperto dei royals Duncan Larcombe, il Duca di Sussex ha l’occasione d’incontrare ben presto il padre Carlo III. Il figlio del sovrano, infatti, dovrebbe volare a Londra il prossimo settembre per partecipare alla cerimonia annuale di premiazione dell’organizzazione benefica WellChild, di cui è patrono, come riportato dal Daily Mirror.

L’associazione sostiene i giovani con gravi problemi di salute ed è molto cara a Harry d’Inghilterra. La presenza in patria del figlio, potrebbe essere una vera e propria opportunità di riconciliazione con il sovrano: “Da quello che ho sentito, Harry è molto ansioso di vedere suo padre. Se ciò accadrà o meno resta da vedere. Ma la sua venuta in Inghilterra è almeno un’opportunità per incontrarsi e iniziare a costruire ponti. Dovrebbe essere fatto in assoluta riservatezza, a porte chiuse, perché in pubblico si è già fatto troppo, e questo deve finire se si vuole che qualcosa venga riparato”.

Secondo l’esperto William d’Inghilterra non si opporrà a quest’incontro: “La famiglia reale deve essere unita. Devono essere visti come una sorta di figure di spicco della società britannica, e una divisione non è affatto positiva. Re Carlo prenderà le sue decisioni e William non potrà dire al Re cosa fare”.