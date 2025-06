I Duchi di Sussex vogliono metterne in ombra Re Carlo? Sembra che Harry d'Inghilterra e la moglie Meghan Markle abbiano una precisa strategia per oscurare il sovrano

Fonte: IPA Carlo d’Inghilterra

Carlo d’Inghilterra non avrebbe più rapporti con il suo secondogenito Harry da diverso tempo, come rivelato dallo stesso Duca di Sussex durante una recente intervista. La relazione tra il monarca e il figlio, però, si sarebbe già incrinata all’inizio del 2020, quando Harry d’Inghilterra e la moglie Meghan Markle hanno deciso di lasciare Londra per trasferirsi negli Stati Uniti d’America.

Anche a distanza, eppure, sembra che i Duchi di Sussex facciano molta attenzione alle azioni di Carlo d’Inghilterra e abbiano anche un metodo astuto per metterlo in ombra.

Carlo e Harry d’Inghilterra, le mosse contemporanee

Carlo d’Inghilterra sta affrontando diverse difficoltà in questo suo primo periodo da sovrano. Il Re, infatti, sta lottando contro il tumore che l’ha colpito e ha dovuto affrontare anche il dolore e le conseguenze derivate dalla scoperta che anche la nuora, Kate Middleton, è stata colpita dalla stessa severa malattia.

Ma, oltre ai problemi di salute, il monarca sta vivendo anche un periodo molto complicato nella sua relazione con il figlio Harry d’Inghilterra, che ha lasciato la terra natia e da oltreoceano ha deciso di rilasciare diverse relazioni scottanti sulla sua famiglia d’origine. La battaglia a distanza tra la Monarchia Inglese e i Duchi di Sussex sembra vada avanti anche a suon di strumenti comunicativi mirati e mosse astute.

Alcuni esperti della casa reale inglese, infatti, avrebbero evidenziato il fatto che ogni volta che Carlo o William d’Inghilterra ricevono spazio sui mezzi di comunicazione internazionale, anche Harry e Meghan Markle sembrano fare di tutto per ottenere un’uguale o simile copertura mediatica.

Così sarebbe stato anche di recente quando Carlo e Camilla d’Inghilterra hanno effettuato una storica visitato di stato in Canada per aprire i lavori del Parlamento. Anche in questo caso, per coincidenza o no, il figlio Harry è stato impegnato in contemporanea con un suo evento importante che, in parte, ha oscurato la copertura mediatica del padre. Il Duca di Sussex, infatti, è stato protagonista di una visita a sorpresa in Cina, per partecipare a una conferenza sul turismo a Shanghai.

Harry oscura il viaggio in Italia dei sovrani?

Secondo alcuni esperti, la comunicazione e la pianificazione delle uscite pubbliche dei Duchi di Sussex ricalcherebbe quella di Carlo e William d’Inghilterra e tutto ciò dipenderebbe dalla volontà del Principe di oscurare gli illustri parenti, come riportato dal DailyMail. Oltre alla recente visita in Canada del sovrano, contemporanea a una visita del figlio in Cina, sembra che anche in passato i Duchi di Sussex abbiano messo in atto una precisa strategia per oscurare il monarca.

In particolare, Harry d’Inghilterra si è recato a Londra proprio negli stessi giorni in cui il Re e la Regina Camilla si trovavano in visita di stato in Italia, rubando un po’ di luce agli stessi.

Ma anche Meghan Markle è stata protagonista, di recente, di un’intervista per un podcast, che ha fatto il giro del mondo, in cui faceva delle rivelazioni su di sé e sulla sua famiglia. Il commentatissimo contenuto digitale è stato pubblicato proprio alla vigilia dell’anniversario di nozze dei cognati William d’Inghilterra e Kate Middleton.