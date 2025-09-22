Ama scrivere e comunicare emozioni e punti di vista. È laureata in "Lingue e letterature straniere", ma da anni è nel mondo della scrittura.

IPA Meghan Markle

Meghan Markle e Harry d’Inghilterra sono riapparsi in pubblico di recente, dopo il viaggio del Principe in patria. Nelle ultime settimane, infatti, il figlio di Re Carlo III ha deciso di far visita al monarca, dopo diversi mesi in cui non aveva più alcun rapporto con lui. La Duchessa di Sussex è rimasta in patria, insieme ai figli della coppia Archie e Lilibet, ma le ultime indiscrezioni svelano che i due potrebbero presto tornare in Inghilterra e anche riprendere il loro ruolo all’interno della Famiglia Reale Inglese.

Nella sua ultima apparizione pubblica Meghan Markle è apparsa diversa dal solito, soprattutto per uno specifico particolare. La moglie del Principe Harry sembrava avere una nuova colorazione di capelli, più tendente al rosso.

Meghan Markle, la colorazione rossa

Meghan Markle e Harry d’Inghilterra hanno deciso di trasferirsi negli Stati Uniti nel 2020, dopo aver lasciato la Famiglia Reale Inglese. La coppia ha scelto, infatti, di vivere in California e di non portare avanti nemmeno i loro impegni all’interno della Monarchia Britannica. Le sucessive rivelazioni di entrambi, rese ai media, hanno creato una frattura apparentemente incolmabile con il padre e il fratello William, che adesso sembra potersi, almeno in parte, ricomporre.

Re Carlo III, infatti, ha accettato d’incontrare il figlio e sembra che questo potrà essere, a tutti gli effetti, un primo passo, verso il suo ritorno in patria. Ma, per adesso, i Duchi di Sussex continuano la loro vita oltreoceano e, di recente, hanno preso parte a un importante evento di beneficenza, il concerto One805LIVE!. In quest’occasione i due sono sembrati affiatati come sempre ma la Duchessa è apparsa diversa del solito, in un particolare dettaglio.

IPA

Meghan Markle, infatti, sembrava sfoggiare una nuova tinta di capelli, più tendente al rosso, rispetto al proverbiale castano scuro che la contraddistingue. La Duchessa ha scelto per l’occasione un abito blu, firmato da Herrera, con la gonna ampia e la parte superiore che era chiusa da bottoni e presentava anche un colletto maschile. L’abito della moglie di Harry d’Inghilterra era anche fermato in vita da una cintura, della stessa stoffa del resto dell’outfit.

A corredare il suo look, Meghan Markle ha sfoggiato la sua chioma bruna, modellata in una messa in piega morbida. I capelli della Duchessa di Sussex, però, sembravano schiariti e accesi da sfumature rosse, che li adornavano in tutta la loro lunghezza. Questa particolare tonalità della chioma della moglie di Harry d’Inghilterra ha fatto pensare a molti che avesse deciso di schiarirli di recente, seguendo le orme della cognata Kate Middleton, che ha fatto molto parlare di sé di recente con una tinta più bionda.

Il colore dei capelli di Meghan Markle

Meghan Markle ha sfoggiato una chioma più rossiccia, durante la sua ultima apparizione pubblica con Harry d’Inghilterra. La tinta di capelli della Duchessa aveva, infatti, la sua classica base color cioccolato, ma era anche accesa da diversi riflessi che davano sul rosso, che sembravano nella tonalità ciliegia, forse grazie alla complicità dei raggi solari. In ogni caso, già negli ultimi tempi, la moglie di Harry d’Inghilterra aveva lentamente mostrato una lieve schiaritura del colore dei suoi capelli, puntando verso le sfumature del rosso.