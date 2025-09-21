Harry e Meghan al concerto di beneficenza: “Problemi sotto la superficie”

IPA Harry e Meghan

Harry e Meghan Markle sono stati visti insieme al concerto di beneficenza in California, dopo l’incontro del Principe con il padre, Re Carlo. La coppia è apparsa affiatata ma, dopo il post di Meghan per il compleanno di Harry, molti esperti ritengono che ci siano dei problemi sotto la superficie. E potrebbero in parte essere correlati al desiderio del Principe di tornare a casa.

Harry e Meghan Markle al concerto di beneficenza

Il Principe Harry ha incontrato suo padre, Re Carlo, dopo le difficoltà dell’ultimo periodo, segnate dalla lontananza e dalle rivelazioni dei Duchi di Sussex sulla Famiglia Reale. Carlo ha mostrato dei segni di “apertura” verso suo figlio, e da tempo spera di poter scrivere finalmente la parola “fine” ai loro dissidi. Ora, il Principe è tornato a casa e ha preso parte a un importante evento di beneficenza, il concerto One805LIVE! in California, insieme alla moglie, Meghan Markle.

Come riporta il Sun, i Duchi di Sussex, nonostante le voci legate al presunto divorzio, si sono mostrati molto legati in pubblico. La Duchessa ha scelto un look elegante, un abito-camicia a vita stretta: l’outfit, coordinato con quello del Principe (camicia nera, pantaloni e blazer), è in linea con l’evento. La coppia ha anche tenuto un discorso al gala, e si sono fermati a parlare con i presenti.

I presunti problemi

Negli ultimi mesi abbiamo assistito a una narrazione diversa da parte dei Duchi del Sussex. Professionalmente, in effetti, si sono “separati”: Meghan si sta dedicando ai suoi prodotti, al sito di lifestyle, ai social. Harry, però, stando alle indiscrezioni di alcuni media, avrebbe iniziato a coltivare un’insofferenza di fondo per la sua vita in America, ben lontana da quella che conduceva a Londra. E poi c’è la questione del riavvicinamento alla Famiglia Reale, a suo padre Carlo, che ha un cancro. Il tempo passa, e Harry ne percepisce ogni secondo lontano da loro.

Al centro di tutto, secondo gli esperti, ci sarebbe anche il post che la Duchessa ha dedicato a Harry per il compleanno. “Non ha senso, penso che ci siano dei problemi sotto la superficie”, ha detto l’esperta Samara Gill. Il riavvicinamento a Carlo potrebbe non essere un caso. L’incontro privato è durato 50 minuti, quasi un’ora: è dal 2019 che non vediamo Re Carlo e il Principe Harry in pubblico per un evento da soli.

Non è del tutto una novità, perché già a maggio Harry aveva espresso la sua volontà di riappacificarsi con la famiglia. Oltre alla possibilità di incrementare i loro incontri privati, il Duca potrebbe apparire presto al fianco di suo padre in pubblico. Non è comunque previsto un ritorno ai suoi impegni ufficiali, e non c’è in ogni caso la strada spianata, considerando che William ha più volte confidato ad alcune persone vicino a lui di non avere l’intenzione di perdonare il fratello. Per lui, la frattura è più evidente: in parte deve essersi sentito tradito per le confidenze che Harry ha svelato al mondo intero con il libro di memorie Spare, Il minore. Difficile, per ora, un riavvicinamento tra fratelli.