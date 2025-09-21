Harry e Meghan al concerto di beneficenza: “Problemi sotto la superficie”

Dopo l'incontro con suo padre, Re Carlo, Harry è stato a un concerto di beneficenza insieme a Meghan Markle. Ci sarebbero problemi tra la coppia

Foto di Serena De Filippi

Serena De Filippi

Lifestyle Editor

Lifestyle e Content Editor che scrive da tutta la vita: storie, racconti, libri, articoli, con una passione per i trend del momento.

Pubblicato: 21 Settembre 2025 18:14

Harry e Meghan al concerto di beneficenza: “Problemi sotto la superficie”
IPA
Harry e Meghan

Harry e Meghan Markle sono stati visti insieme al concerto di beneficenza in California, dopo l’incontro del Principe con il padre, Re Carlo. La coppia è apparsa affiatata ma, dopo il post di Meghan per il compleanno di Harry, molti esperti ritengono che ci siano dei problemi sotto la superficie. E potrebbero in parte essere correlati al desiderio del Principe di tornare a casa.

Harry e Meghan Markle al concerto di beneficenza

Il Principe Harry ha incontrato suo padre, Re Carlo, dopo le difficoltà dell’ultimo periodo, segnate dalla lontananza e dalle rivelazioni dei Duchi di Sussex sulla Famiglia Reale. Carlo ha mostrato dei segni di “apertura” verso suo figlio, e da tempo spera di poter scrivere finalmente la parola “fine” ai loro dissidi. Ora, il Principe è tornato a casa e ha preso parte a un importante evento di beneficenza, il concerto One805LIVE! in California, insieme alla moglie, Meghan Markle.

Come riporta il Sun, i Duchi di Sussex, nonostante le voci legate al presunto divorzio, si sono mostrati molto legati in pubblico. La Duchessa ha scelto un look elegante, un abito-camicia a vita stretta: l’outfit, coordinato con quello del Principe (camicia nera, pantaloni e blazer), è in linea con l’evento. La coppia ha anche tenuto un discorso al gala, e si sono fermati a parlare con i presenti.

I presunti problemi

Negli ultimi mesi abbiamo assistito a una narrazione diversa da parte dei Duchi del Sussex. Professionalmente, in effetti, si sono “separati”: Meghan si sta dedicando ai suoi prodotti, al sito di lifestyle, ai social. Harry, però, stando alle indiscrezioni di alcuni media, avrebbe iniziato a coltivare un’insofferenza di fondo per la sua vita in America, ben lontana da quella che conduceva a Londra. E poi c’è la questione del riavvicinamento alla Famiglia Reale, a suo padre Carlo, che ha un cancro. Il tempo passa, e Harry ne percepisce ogni secondo lontano da loro.

Al centro di tutto, secondo gli esperti, ci sarebbe anche il post che la Duchessa ha dedicato a Harry per il compleanno. “Non ha senso, penso che ci siano dei problemi sotto la superficie”, ha detto l’esperta Samara Gill. Il riavvicinamento a Carlo potrebbe non essere un caso. L’incontro privato è durato 50 minuti, quasi un’ora: è dal 2019 che non vediamo Re Carlo e il Principe Harry in pubblico per un evento da soli.

Non è del tutto una novità, perché già a maggio Harry aveva espresso la sua volontà di riappacificarsi con la famiglia. Oltre alla possibilità di incrementare i loro incontri privati, il Duca potrebbe apparire presto al fianco di suo padre in pubblico. Non è comunque previsto un ritorno ai suoi impegni ufficiali, e non c’è in ogni caso la strada spianata, considerando che William ha più volte confidato ad alcune persone vicino a lui di non avere l’intenzione di perdonare il fratello. Per lui, la frattura è più evidente: in parte deve essersi sentito tradito per le confidenze che Harry ha svelato al mondo intero con il libro di memorie Spare, Il minore. Difficile, per ora, un riavvicinamento tra fratelli.

Carlo d'Inghilterra Harry d'Inghilterra Meghan MarkleStar e Vip