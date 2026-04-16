Re Carlo furioso, il complotto di Harry e Meghan Markle in Australia

Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

Getty Images Harry e Meghan Markle in Australia

Re Carlo sarebbe furioso per la piega che sta prendendo il viaggio di Harry e Meghan Markle in Australia. Si dice che abbiano programmato certe visite per “ripulire” la loro immagine, sfruttando i legami con la Famiglia Reale. Eclatante in questo senso, la visita all’ospedale pediatrico. Ma il Sovrano non sarebbe il solo ad avercela coi Sussex. Ad essere presa di mira in particolare è stata la Duchessa dopo la sua apparizione al MasterChef locale.

Re Carlo non può tollerare il gesto di Harry

Ci sono voci discordanti sull’atteggiamento di Re Carlo nei confronti di Harry. Alcune sostengono che Sua Maestà sia pronta a perdonare il figlio e addirittura sta prendendo in seria considerazione la possibilità di invitarlo a Sandringham la prossima estate. Altre invece affermano che sia talmente furioso con Harry per il tour che sta facendo, al punto dal chiudergli per sempre la porta in faccia.

In particolare, Carlo non avrebbe gradito l’ostentazione con cui i Sussex hanno presentato la loro visita all’ospedale pediatrico di Melbourne. Secondo la commentatrice reale Kinsey Schofield, la coppia ha scelto deliberatamente quell’ospedale per il suo legame con la Regina Elisabetta e questo non è stato affatto gradito dall’attuale Re.

L’esperta è stata molto dura coi Sussex, e non è chiaro che la sua opinione sia condivisa col Palazzo. Comunque ritiene che ci sia qualcosa di “molto sinistro” nelle azioni di Harry e Meghan.

Ha affermato: “Questi due non sono membri attivi della Famiglia Reale, eppure hanno cercato di apparire in un luogo legato alla storia della Regina Elisabetta II. Quella scelta, l’ospedale reale, è stata intenzionale. Trovo molto sinistro usare bambini morenti e senzatetto come comparse per cercare di salvare quel che resta della propria immagine.”

Kinsey ha continuato: “È davvero spregevole e vergognoso che alcune di queste organizzazioni abbiano detto: ‘Certo, venite pure a disturbare i nostri spazi e i nostri pazienti per una foto di rito’. Oggi non abbiamo visto un Principe e una Principessa, ma due persone che lottano disperatamente per uscire dalla fila dei disoccupati.”

Meghan Markle, le critiche dopo l’apparizione in tv

Ma le critiche arrivano anche dall’Australia. Meghan in particolare è stata duramente criticata dai fan di MasterChef. La Duchessa parteciperà come giudice a una puntata dell’edizione locale. Avrebbe già registrato il programma e questo non è piaciuto ai telespettatori.

Masterchef Australia ha pubblicato sui social media: “Diamo il benvenuto a una persona SUPER speciale nella cucina di MasterChef. Meghan, Duchessa di Sussex, farà un’apparizione speciale in questa stagione, tornando in Australia per la prima volta dal 2018.”

Un annuncio che ha fatto alzare più di un sopracciglio. Infatti, da un lato ha voluto essere definita col suo titolo reale e questo non avrà certo fatto piacere a Carlo. Dall’altro, i fan dello show non capiscono con quale qualifica debba essere giudice del programma, visto che non ha nulla a che fare con la cucina, se non per la sua serie With Love, Meghan.