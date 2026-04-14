Meghan Markle, incredibile ritorno in Australia con Harry. Ma gli errori sono sempre gli stessi

Meghan Markle e Harry in Australia e si presentano mano nella mano. Mentre la Duchessa del Sussex copia Lady Diana e indossa Karen Gee

Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

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Meghan Markle e Harry hanno dato inizio al loro viaggio in Australia. Sono passati otto anni dal loro primo tour: era il 2018, freschi di nozze, visitarono quei luoghi per conto della Regina Elisabetta. Adesso sono tornati da cittadini privati, ma non fanno altro che fare le stesse cose. Errori compresi.

Meghan Markle e Harry in Australia per 4 giorni

È dunque iniziato il tour di Meghan Markle e Harry che li vede impegnati per quattro giorni in Australia tra “appuntamenti privati, di lavoro e filantropici“, come recita in comunicato con cui è stato annunciato questo viaggio, dopo aver ottenuto il permesso di Re Carlo. La coppia è arrivata a Melbourne, dopo un volo di 15 ore da Los Angeles.

La maggior parte dei passeggeri non si è accorta della presenza di Meghan e Harry sul volo finché non sono stati scortati fuori dalla pista d’atterraggio con mezzi privati. I loro figli, Archie e Lilibet, sono rimasti a casa, perché ancora troppo piccoli per affrontare un tale viaggio e soprattutto i genitori non vogliono sottoporli a un’esposizione mediatica non necessaria.

Durante il loro soggiorno in Australia, Meghan e Harry visiteranno anche Canberra e Sydney, concentrandosi in particolare sulla salute mentale e sull’emancipazione giovanile. Non essendo più membri attivi della Famiglia Reale, rinunciano alle apparizioni pubbliche per dedicarsi alle loro attività filantropiche.

Ovviamente questo è quanto comunicano, ma di fatto le attività benefiche in cui sono impegnati danno loro grande visibilità, tanto che non sembra esserci differenza tra il viaggio che fecero nel 2018 e quello attuale, tranne il fatto che non sono supportati dalla Corona.

Harry e Meghan Markle, pioggia di critiche

Il viaggio di Harry e Meghan Markle in Australia è iniziato sotto le peggiori critiche. Infatti, in molti non capiscono perché abbiano dovuto fare questo tour e soprattutto con quale titolo lo abbiano fatto.

Gli esperti britannici in questioni reali hanno chiaramente detto che questa è una mossa per danneggiare la Monarchia e che se Harry sperava in una riconciliazione col padre, dopo questo viaggio, è da escludere radicalmente.

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Sui social l’indignazione cresce e in molti si chiedono: “Li avranno pagati?“. E altri giudicano: “È la solita sceneggiata”.

Meghan Markle e Harry, mano nella mano all’ospedale pediatrico

Poco dopo il loro arrivo in Australia, i Sussex hanno visitato il Royal Children’s Hospital di Melbourne, dove si sono presentati mano nella mano (assolutamente vietato dal protocollo), camminando sorridenti per i corridoi dell’ospedale accolti come vip.

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Harry e Meghan hanno incontrato i piccoli pazienti. Hanno parlato con loro, scattato selfie, regalando ai bambini ricoverati un momento di serenità e di emozioni positive. Uno dei bambini ha chiesto a Harry cosa non vedeva l’ora di fare e lui ha risposto: “Tutto”.

Mentre Novalie Morris, 12 anni, ha raccontato: “Ho regalato dei fiori a Harry e lui mi ha ringraziato e mi ha detto di continuare a essere coraggiosa. Mi ha tirato molto su di morale e ci penserò sempre”.

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I Duchi hanno inoltre partecipato a una sessione di terapia con pazienti adolescenti e hanno fatto visita ai pazienti allettati nel reparto. Poi hanno assistito a una “terapia del giardino”, durante la quale hanno annusato diverse piante e fiori. Quando un passante ha chiesto a Harry se volesse portare a casa delle foglie di eucalipto, lui ha scherzato: “Lo farei, ma credo che a un certo punto verrei arrestato“.

Infine, Meghan ha indossato il grembiule ed è passata in cucina dove si è impegnata a preparare dei piatti gustosi, sfruttando le sue competenze culinarie.

Meghan Markle, splendida con l’abito blu navy

Lady Markle era molto elegante con un abito midi sbracciato, blu navy, del brand australiano Karen Gee, decorato sul corpetto con bottoni dorati. Il modello si chiama Priscilla ed è un omaggio che Meghan ha fatto al Paese ospitante, seguendo in questo una delle regole della Famiglia Reale che prevede dei richiami nel look alla cultura locale.

Meghan ha abbinato l’abito a un paio di décolleté con tacco alto e sottile di Dior. E ha raccolto i capelli in una coda alta e tirata che esalava gli orecchini a lobo d’oro.

Meghan Markle, l’omaggio a Lady Diana

La visita all’ospedale pediatrico è stato un chiaro omaggio a Lady Diana. Harry ci tiene molto a sottolineare il legame con la madre scomparsa. Infatti, nell’ottobre del 1985, il futuro Re Carlo e la Principessa Diana visitarono l’ospedale specializzato di Melbourne durante il loro tour di 13 giorni in Australia, seguendo l’esempio della Regina Elisabetta, che in precedenza aveva già visitato questo importante centro di cura pediatrica.

Meghan Markle sostiene le donne vittime di violenza

Dopo la visita in ospedale, Meghan si è recata in un rifugio per donne senzatetto gestito da McAuley Community Services for Women per incontrare altre sopravvissute alla violenza domestica. E poi si è unita a Harry all’Australian National Veterans Arts Museum dove ha dato sfoggio delle sue abilità artigianali lavorando la creta.

Meghan Markle, la longuette marrone

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Per l’occasione Lady Markle ha cambiato look. Ha infatti indossato un gilet beige abbinato a una longuette marrone, un po’ troppo aderente.