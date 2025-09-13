Re Carlo, colloquio segreto pochi minuti prima di vedere Harry

Re Carlo ha avuto un colloquio segreto a Palazzo poco prima di incontrare Harry. Nessuno sa cosa si sia detto con la Duchessa ma tutti l'hanno vista

Poco prima di incontrarsi con Harry, Re Carlo ha avuto un altro colloquio, passato sotto silenzio, con un importante membro della Famiglia Reale, ossia Sophie di Edimburgo, moglie di suo fratello Edoardo. In molti si sono chiesti se questo appuntamento segreto abbia avuto a che fare in qualche modo con il tè che Sua Maestà ha preso con il figlio. Ma procediamo con ordine.

Re Carlo, l’incontro segreto con la Duchessa di Edimburgo prima di Harry

Dopo 19 mesi, finalmente Harry è riuscito a vedere suo padre Carlo. Il Re è tornato quasi apposta a Londra, dopo un mese trascorso a Balmoral, per incontrare il figlio. L’ultima volta che i due si sono parlati di persona è stato a febbraio 2024, subito dopo la notizia della diagnosi di cancro data al Sovrano.

Il colloquio padre e figlio durato 55 minuti è andato molto bene. Non si conoscono i dettagli di quanto si sono detti, ma è evidente che le condizioni di salute di Carlo sono state oggetto di discussione, visto che Harry subito dopo ha dichiarato che il padre “sta benissimo”.

Si può ipotizzare che i due abbiano parlato anche di Archie e Lilibet, i figli di Harry e Meghan, che nonno Carlo conosce a stento e che vorrebbe tanto incontrare. E poi quasi certamente hanno parlato della visita lampo in Ucraina che il Duca del Sussex ha fatto appena lasciata l’Inghilterra, per dare sostegno ai reduci di guerra. Dunque, in poco meno di un’ora sono stati affrontati temi importanti. E non è escluso che abbiano accennato al futuro di Harry all’interno della Famiglia Reale e magari anche di un ipotetico divorzio da Meghan, dato che ormai marito e moglie sembrano molto distanti negli interessi e nel modo di gestire i bambini.

In ogni caso, poco prima di vedere Harry, si è saputo che Re Carlo ha incontrato Sophie di Edimburgo, moglie di suo fratello Edoardo.

Sophie gioca un ruolo importante all’interno della Famiglia Reale, soprattutto da quando Harry e Meghan hanno lasciato il loro ruolo attivo.

Re Carlo, perché ha voluto incontrare la Duchessa di Edimburgo

La Duchessa di Edimburgo si è rivelata molto preziosa in più occasioni e ha saputo sostenere il Sovrano e la Monarchia, quando sia lui che Kate stavano combattendo la loro battaglia contro il cancro.

Ma ancor prima, lei era la nuora preferita dalla Regina Elisabetta, perché sempre discreta, elegante, dedita alla Corona.

In ogni caso, il Palazzo non ha reso noto il contenuto del colloquio tra Sophie e Carlo. Anzi, non era stato nemmeno reso pubblico l’incontro. Si è scoperto, perché la Duchessa è stata vista uscire da Buckingham Palace poco prima dell’arrivo di Harry.

Dunque, non si sa se l’incontro tra il Re e la Duchessa abbia a che fare con il colloquio con Harry. Anzi in molti lo escludono, molto più probabilmente i due si sono confrontati sul viaggio in Canada della cognata di Sua Maestà.