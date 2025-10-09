Re Carlo, è crisi: solo una persona può salvare la Corona

Re Carlo deve affrontare una grave crisi e sa che per salvare la Monarchia ha bisogno di qualcuno senza macchia e ha scelto lei

Re Carlo è consapevole che il suo regno non è così solido come quello di sua madre, Elisabetta II. La contingenza storica non aiuta, ma anche la Famiglia Reale è in grave difficoltà. Per questo si cerca qualcuno a Palazzo che possa aiutare lui, William e Kate Middleton a reggere il peso della Corona. E questa persona è una giovanissima donna fino ad ora rimasta dietro le quinte.

Re Carlo, la Famiglia Reale in crisi

Re Carlo deve fare i conti con una Monarchia in crisi e gli ultimi scandali che hanno di nuovo coinvolto il Principe Andrea e Sarah Ferguson hanno gettato nuove ombre sulla Famiglia Reale.

Poi c’è la questione di Harry e Meghan Markle che ancora è centrale. Nonostante l’incontro con il secondogenito a settembre, la crisi non è stata risolta. E rischia di precipitare nuovamente a Natale, visto che il Sovrano non ha invitato nemmeno quest’anno i Duchi del Sussex e per questo Harry si è molto risentito. Potrebbe vendicarsi spifferando in qualche intervista esclusiva il contenuto della loro conversazione.

A ciò si aggiunge il naturale fattore tempo. Carlo e Camilla sono ultra settantenni ed è fisiologico che le forze diminuiscano, senza contare che Sua Maestà è malata di cancro. Ma anche la Principessa Anna e il Principe Edoardo vanno avanti con l’età. E non è pensabile che tutto ricada su William e Kate.

Insomma, ci vuole linfa nuova e non si può più nemmeno contare su Eugenia e Beatrice di York, dopo lo scandalo della mail che la loro madre, Sarah Ferguson ha mandato a Epstein nel 2011.

Re Carlo punta su Lady Louise

Carlo ha trovato una nuova importante risorsa per la Famiglia Reale in Lady Louise Windsor, sua nipote. Figlia del Principe Edoardo e della Duchessa Sophie, è la cugina più piccola di William e Harry. È cresciuta lontana dai riflettori, mostrandosi in pubblico solo ai grandi eventi della Famiglia Reale, come il Troopong the Colour, il Natale a Sandringham.

Louise ha ricevuto un’educazione relativamente normale, rispetto agli altri cugini. È una cavallerizza provetta, come sua nonna, la Regina Elisabetta. Su di lei non c’è nessun pettegolezzo, nessuna voce negativa. Si è sempre comportata da vera Lady, mantenendo un profilo basso e discreto come i suoi genitori.

Secondo l’esperto in questioni reali, Christopher Wilson, è su di lei che Carlo e William puntano per portare avanti i doveri della Corona, dopo che molti membri della Famiglia Reale non possono più svolgere incari ufficiali, da Harry e Meghan ad Andrea (cui è concesso di organizzare le battute di caccia nelle tenute reali) e Sarah Ferguson.

“Resta quindi la contendente outsider Lady Louise Windsor, 21 anni, che affascina chiunque la incontri e potrebbe essere una risorsa preziosa e utile per la famiglia reale. Ma sua madre Sophie, estremamente protettiva nei confronti della figlia, è altrettanto probabile che voglia che lei resti lontana dai riflettori”.