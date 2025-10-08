Re Carlo, il Principe Harry escluso dal Natale a Sandringham: un duro colpo

Harry escluso dal pranzo di Natale a Sandringham: Re Carlo non lo ha invitato e lui è rimasto molto male. Sperava di aver ottenuto il perdono definitivo

Getty Images Harry

Re Carlo non ha invitato Harry e Meghan Markle a trascorrere il Natale a Sandringham con lui. Un duro colpo per il Principe che sperava di aver ottenuto il perdono completo dal padre dopo il loro colloquio a inizio settembre. E invece non è così.

Re Carlo, niente invito a Harry per Natale

Re Carlo non mandato alcun invito a Harry e Meghan Markle per passare il Natale con lui e il resto della Famiglia Reale a Sandringham. I Duchi del Sussex, come Andrea e Sarah Ferguson, sono esclusi dai festeggiamenti. D’altro canto, tale invito comporta non soltanto la condivisione del pranzo del 25 dicembre, ma anche la partecipazione alla messa della mattina di Natale, quando il Re, Camilla, William, Kate Middleton, i loro bambini e gli altri membri senior della Corona sfilano insieme verso la chiesa di St. Mary Magdalene.

Far parte di questo corteo, significherebbe essere nuovamente integrati nella Famiglia Reale. E questo Carlo non lo vuole per Harry e Meghan, malgrado l’incontro con il figlio abbia avuto esiti positivi.

Dunque, Harry resta sullo stesso piano di suo zio Andrea, escluso dal Re dopo gli scandali legati a Epstein. Il Duca del Sussex non ha certamente commesso passi falsi così gravi, ma il suo comportamento e quello di sua moglie nei confronti della Corona non è stato sicuramente ineccepibile.

Dal canto suo, Carlo come padre vorrebbe vedere i suoi due figli nuovamente insieme, specialmente a Natale, ma come Sovrano non può permettersi di concedere un tale privilegio al suo secondogenito.

Re Carlo, Harry è frustrato e deluso

Non è una sorpresa il mancato invito di Natale, è da anni che Harry non ne riceve uno dal padre. Ma, stando fonti a lui vicine, quest’anno sperava che le cose fossero cambiate. Infatti, dopo il breve colloquio con Carlo, dopo quasi due anni che non si vedevano di persona, pensava di ottenere non solo il perdono ma anche una parziale reintegrazione in famiglia.

Anche se il colloquio segna un importante riavvicinamento, Carlo non intende concedere troppo a suo figlio e soprattutto non ha voglia di ritrovarsi a Natale la nuora, Meghan Markle, che non ama per niente. E poi non sarebbe corretto per gli altri membri della Famiglia Reale, come William, che gli sono sempre rimasti accanto.

Re Carlo, Harry non avrebbe mai accettato

Ancora una volta Harry comunque sembra fare i capricci. Dice di essere dispiaciuto per il mancato invito, ma difficilmente lo avrebbe accettato. Si sarebbe davvero separato da Meghan e dai bambini a Natale? Perché sicuramente Lady Markle non sarebbe mai tornata in Gran Bretagna, non vuole avere nulla a che fare con i parenti di suo marito e in questo riavvicinamento non lo ha sostenuto.

Poi c’è il problema della sicurezza. Proprio in questi giorni sono emerse notizie inquietanti al riguardo. Quando Harry è tornato a Londra, a settembre, a rischiato grosso. Infatti, una stalker si era chiusa nel bagno dell’hotel dove era atteso il Principe. La donna è stata scoperta 20 minuti prima del suo arrivo.