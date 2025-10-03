Re Carlo si dimentica di togliere ad Andrea un grande privilegio

Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

Re Carlo non può più perdonare suo fratello Andrea e Sarah Feguson che si trovano esclusi da qualsiasi incarico di Corte e dalle riunioni di famiglia, comprese quelle per le feste di Natale. Ma il Sovrano si è dimenticato di togliere al Principe un ruolo fondamentale, quello di organizzare le feste e le battute di caccia.

Re Carlo non può più tollerare Andrea

Una fonte di Palazzo ha dichiarato che Re Carlo non può più chiudere un occhio nei confronti di Andrea. La sua situazione è troppo compromessa, troppe e gravi sono le macchie di cui si è coperto. Il suo comportamento è vergognoso per la Monarchia e mette il Sovrano in grande difficoltà. Già deve badare a Harry, una mina vagante che racconta pubblicamente fatti privati della Famiglia Reale interpretandoli in modo del tutto soggettivo. Ma almeno il Duca del Sussex non ha mai commesso atti deprecabili e non ha mai avuto amicizia altamente discutibili.

Andrea è sempre stato il figlio preferito della Regina Elisabetta e malgrado il suo comportamento increscioso, lo ha sempre voluto al suo fianco. Ma con Carlo i tempi sono cambiati e soprattutto gli scandali di cui il Principe si è reso protagonista sono aumentati, coinvolgendo anche l’ex moglie Sarah Ferguson.

Tutti hanno preso le distanze da loro e adesso anche il Re ha preso provvedimenti drastici, escludendo la coppia da ogni evento sociale pubblico, comprese le feste di Natale e soprattutto ha imposto loro di rendersi invisibili. Insomma, hanno perso il diritto di attraversare il portone principale del Palazzo. Loro devono passare dalle porte di servizio.

Re Carlo, lo strano privilegio concesso al Principe Andrea

Malgrado sia stato coinvolto in decine di scandali a causa del suo legame con il miliardario Jeffrey Epstein, malgrado sia stato messo ai margini della Famiglia Reale, pare che Carlo abbia permesso a suo fratello Andrea di mantenere un singolare privilegio.

Infatti, il Principe ha ancora la possibilità di organizzare battute di caccia nelle tenute reali. Molti credono che la decisione del re sia dovuta al fatto che, sebbene voglia prendere le distanze sia da Andrea che dalla sua ex moglie Sarah Ferguson in pubblico, non vuole inimicarseli a porte chiuse.

Pare che sia per questo motivo che Andrea mantenga gli stessi privilegi che aveva fin da giovane, ossia organizzare le feste e le battute di caccia. Questo include la sua “giornata in famiglia” a Windsor, che si tiene in genere poco dopo l’inizio della stagione di caccia al fagiano a novembre.

Stando a fonti vicine a Palazzo, il Principe continuerà a svolgere questo incarico nonostante già dal 2022 abbia perso il titolo di Sua Altezza Reale e altri ruoli militari.