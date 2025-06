Re Carlo trionfa al Garter Day e Meghan Markle lo affossa con un nuovo video

Re Carlo riunisce la Famiglia Reale e ancora una volta non c'è spazio per Harry e Meghan Markle. Ma la Duchessa si è vendicata col nuovo video

Fonte: Getty Images Harry e Meghan Markle

Re Carlo ha riunito la Famiglia Reale in due significativi appuntamenti ravvicinati, il Trooping The Colour e la cerimonia dell’Ordine della Giarrettiere. Si tratta di due eventi importantissimi per la Corona britannica dove il Sovrano e i membri senior della Corte si sono mostrati sereni e più uniti che mai, facendo pesare ancor più l’assenza di Harry e Meghan Markle.

Ma la Duchessa del Sussex non è stata a guardare inerme. Ha fatto la sua contromossa per affossare Sua Maestà, condividendo un video inedito di Harry coi figli, per la Festa del Papà, in cui mostra per la prima volta insistentemente il volto di Archie. Ma procediamo con ordine.

Re Carlo riunisce la Famiglia Reale ma senza Harry e Meghan

Prima il Trooping the Colour, ossia la parata militare per celebrare il suo compleanno pubblico, poi il Garter Day, ossia la cerimonia dell’Ordine della Giarrettiera: Re Carlo ha saputo riunire la Famiglia Reale in questi due eventi, mostrandone tutta l’armonia e coesione. Certo, non sono mancati attimi di tensione con Camilla, ma si trattava di battibecchi di coppia, nulla a che vedere con la tenuta e solidità della Corte.

Carlo, con Camilla al suo fianco, ha condotto i Cavalieri e le Dame, tra cui William, la Principessa Anna e il Principe Edoardo, nell’antica cerimonia dell’Ordine della Giarrettiera. Malgrado il caldo, i pesanti mantelli, la fatica e la malattia, il Re non ha ceduto di un passo né ha tradito la ben che minima stanchezza.

William e Kate non sono mai stati così sorridenti e la Principessa del Galles e la Duchessa di Edimburgo hanno dimostrato una reciproca solidarietà.

Tanta coesione non ha fatto altro che esaltare l’esclusione di Harry e Meghan Markle da questi grandi eventi, altamente simbolici per la Monarchia e per la Famiglia Reale. Dei Duchi del Sussex non si è sentita la mancanza. Anche perché sono stati sostituiti egregiamente da Sophie ed Edoardo di Edimburgo, gli zii di Harry e William.

Fonte: Getty Images

Re Carlo sostituisce Harry e Meghan Markle

Carlo ha così dimostrato che la Monarchia snella funziona e che non c’è più posto per Harry e sua moglie. La Corona non ha bisogno dei Sussex. E quando William e Kate necessitano di un supporto, Edoardo e Sophie sono i compagni perfetti. In particolare la Duchessa recentemente ha accompagnato il nipote in Cornovaglia, mentre alla cerimonia dell’Ordine della Giarrettiera ha supportato la Principessa del Galles.

Fab 4, come venivano chiamati William, Kate, Harry e Meghan, hanno cambiato formazione e gli Edimburgo hanno preso il posto, senza causare rimpianti, dei Sussex.

Re Carlo, la vendetta di Meghan Markle

Ma ovviamente Lady Markle non ci sta a perdere la ribalta e a essere messa in un angolo. E così è passata al contrattacco.

Domenica 15 giugno ha condiviso su Instagram un nuovo video, dopo quello in cui twerka col pancione. La clip è stata pubblicata in occasione della Festa del Papà e fin qui nulla di strano. Se non fosse che contiene immagini molto particolari. Infatti, per la prima volta il volto di Archie, il primogenito dei Sussex, è mostrato ripetutamente.

Questo contravviene al controllo quasi maniacale che Harry e Meghan hanno sulla privacy dei figli. Eppure da quando Lady Markle ha aperto il suo profilo personale e lanciato la sua linea di prodotti qualcosa è seriamente cambiato. E i figli improvvisamente vengono mostrati sui social, anche se il volto di solito è coperto.

Secondo un esperto di brand, Nick Ede, questo è il modo con cui Meghan cerca “di stare al centro dell’attenzione e di controllare la narrazione”. Ciò le permette di “continuare a dare ai fan ciò che vogliono, mantenendola al centro dell’attenzione e confermandola nel ruolo di madre amorevole”.

Ed è così che col nuovo video Lady Markle torna a far parlare di sé, nel tentativo, tra le altre cose, di oscurare Re Carlo.