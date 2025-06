Re Carlo, Meghan Markle rovina il Trooping the Colour: intervento inopportuno

Meghan Markle rovina il Trooping the Colour a Carlo, la festa più importante per il Re, rubandogli la scena a una serata di gala

Meghan Markle

Meghan Markle rovina il Trooping the Colour di quest’anno a Re Carlo che non può festeggiare serenamente il suo compleanno pubblico. La Duchessa del Sussex è riuscita a sciupare uno degli eventi più importanti della Corona, nonostante sia a migliaia di chilometri di distanza.

Re Carlo, confermato il programma per il Trooping the Colour

Sabato 14 giugno Re Carlo, Camilla, Kate Middleton, William e il resto della Famiglia Reale si troveranno a Buckingham Palace per assistere alla tradizionale parata militare in occasione del compleanno pubblico del Sovrano, ossia il Trooping the Colour.

Un appuntamento molto amato, non solo dalla Corte, ma da tutti i sudditi. Lo scorso anno fu particolarmente significativo, perché segnò la prima uscita pubblica di Kate dalla diagnosi di cancro.

Quest’anno ci si aspettava una festa più gioiosa, perché i problemi di salute della Principessa del Galles si stanno gradualmente risolvendo e anche quelli di Carlo sembrano comunque essere sotto controllo, sebbene il tumore del Re è ancora presente. Ma come ha detto una fonte, il Sovrano si sta curando e sta facendo tutto quello che può per stare meglio, anche se la malattia non è ancora sconfitta e forse mai lo sarà.

Il 9 giugno il Palazzo ha comunicato ufficialmente che per il secondo anno consecutivo Carlo passerà in rassegna le truppe da una carrozza insieme alla Regina Camilla e non a cavallo, come fece nel 2023. Ma questa decisione non deve destare particolari preoccupazione.

Si è adottata infatti la stessa procedura introdotta per la Regina Elisabetta già nel 1987, quando aveva 60 anni. Sebbene la Sovrana cavalcò privatamente fino ai 90 anni, in pubblico si è preferito seguire maggiori precauzioni. La stessa linea è stata quindi adottata per Carlo che di anni ne ha 76.

Re Carlo, Meghan Markle al gala durante il Trooping the Colour

Mentre a Londra fervono i preparativi per il Trooping the Colour, Meghan Markle pensa a guastare la festa dall’altra parte dell’oceano.

Infatti, per una strana coincidenza la Duchessa del Sussex sarà protagonista di un grande evento celebrativo il prossimo 14 giugno, contemporaneamente al Trooping the Colour. Meghan sarà l’ospite d’onore della Notte delle Meraviglie dove verrà premiata per il suo impegno nel promuovere il benessere della comunità, con particolare attenzione alle categorie più svantaggiate. Durante la serata terrà anche un discorso.

L’evento si svolgerà al Museo di Storia Naturale di Los Angeles, dove abita con Harry e i suoi due figli Archie e Lilibet. Non è ancora nota se il Principe l’accompagnerà all’evento, ma di solito è sempre al suo fianco in occasioni simili. Quindi, è altamente probabile che li vedremo insieme.

Ovviamente non sarà dipesa da Meghan la scelta della data dell’evento, ma sarà per lei una splendida opportunità per mettersi in mostra e dare fastidio al suocero così tanto disprezzato, rubandogli la scena nel giorno del suo compleanno pubblico. E sicuramente troverà il modo di pubblicare su Instagram altre foto o video che scateneranno l’opinione pubblica, come la clip col pancione.