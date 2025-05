Re Carlo, aggiornamenti sul cancro da Palazzo: “Non può fare altro”

"Re Carlo non può fare altro che gestire il cancro": una fonte vicina a Palazzo dà importanti aggiornamenti sulle condizioni di salute del Sovrano

Fonte: Getty Images Re Carlo

Re Carlo e Camilla sono tornati dal Canada e una fonte vicina ha Palazzo ha dato importanti aggiornamenti sullo stato di salute del Sovrano che, se da un lato sono rassicuranti, dall’altro mostrano la dura realtà del cancro che ancora non è stato debellato.

Re Carlo, aggiornamenti sul cancro

Re Carlo e Camilla sono tornati dal loro breve viaggio in Canada che è stato un successo. Adesso per loro si prospettano dei giorni di riposa, prima di riprendere col programma degli eventi estivi.

Carlo, malgrado sia ancora in cura contro il cancro, non è mai venuto meno a un impegno. Ma di fatto non ci sono state più dichiarazioni ufficiali sulle sue condizioni di salute.

Una fonte vicina a Palazzo ha rivelato che il Re sta “semplicemente gestendo” la sua condizione e sta “andando avanti” mentre si concentra sui suoi doveri di Monarca. Poi ha proseguito: “La cosa che si impara su questa malattia è che la si gestisce e basta. Ed è quello che fa lui. La scienza medica ha fatto progressi incredibili e sinceramente non vedo alcuna differenza in lui”.

Le dichiarazioni dell’insider sembrano indicare una situazione stabile, dove Carlo fa l’unica cosa che può fare, ossia gestire il cancro seguendo le cure indicategli dai medici. D’altro canto, il tumore resta e sembra che non possa essere debellato, almeno da quanto si evince dalle parole della fonte considerata attendibile.

Quest’ultima ha aggiunto: “Finché fate semplicemente quello che vi dicono i dottori, vivete la vostra vita il più normalmente possibile… [e] questo è esattamente ciò che sta facendo il Re”.

Re Carlo, le rivelazioni sullo stato del cancro

Le dichiarazioni dell’insider sembrano coincidere con quanto Harry affermò nella intervista bomba, rilasciata alla BBC, poche settimane fa. Allora il Duca del Sussex si diceva rattristato perché suo padre Carlo non vuole più parlargli e non risponde più alle sue telefonate, sottolineando che non sa quanto ancora gli resta da vivere.

Una frase che aveva raggelato tutti e che sembrava un’esagerazione, detta in un momento di rabbia. Ma forse c’è un fondo di verità. Carlo non è guarito dal cancro e anche se lo vediamo brillante e sempre presente agli eventi istituzionali, deve fare i conti con una malattia grave e non è detto che riesca a sconfiggerla.

Re Carlo, quando lo rivedremo: gli eventi confermati

La fonte vicina a Palazzo però rassicura che il Re ha imparato a conviverci e che risponde bene alle terapie. E ha proseguito, sottolineando il senso del dovere che muove il Sovrano: “Il Re è spinto dal dovere“. Ha poi spiegato: “Non è un segreto che sia ancora in cura, ma poiché è in ottima forma, sta affrontando tutto incredibilmente bene. Stiamo pianificando il programma estivo come al solito, cercando di alleggerirlo un po’ – [dopotutto] ha 76 anni. Nessuno ha avuto molto successo, però!”.

Pare infatti che Carlo non voglia rinunciare a nessuno dei tradizionali appuntamenti dell’estate. Dunque, sono confermati il Trooping the Colour, il Garter Day, il Royal Ascot e la visita di Stato di Macron. E tutto si svolgerà come da piano, senza cambiamenti.

Per quanto riguarda i viaggi all’esterno del prossimo autunno, il programma è ancora segreto. Ma un’altra fonte ha rivelato che non è da escludere un’altra visita in Canada delle Loro Maestà, dato che quella da cui sono appena tornati è stata molto breve.