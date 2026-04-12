Re Carlo, come sta davvero: “Convive con il cancro”. Il paragone che preoccupa

Re Carlo sta convivendo con il cancro, ma c'è un paragone che preoccupa: l'esempio dei suoi genitori, la Regina Elisabetta e il Principe Filippo

IPA Re Carlo

Re Carlo si trova in una situazione delicata. Forse, quando qualche decennio fa pensava al suo futuro da Re, non avrebbe mai creduto di trovarsi in questa posizione. Dopo l’arresto di Andrea, la Monarchia è in bilico: tutto è precipitato in un momento già delicato per Carlo, dopo aver annunciato al mondo di avere il cancro. Ma sul suo stato di salute non si è mai detto molto e l’ultimo aggiornamento risale a molti mesi fa. Ora, alcune indiscrezioni aggiungono altri dettagli al quadro, e non sono così positive.

Re Carlo “convive con il cancro”

Aprile è un mese decisivo per Re Carlo, non solo a livello di salute, ma anche per gli impegni. Il monarca sta infatti preparando il suo viaggio verso gli Stati Uniti, in un momento storico in cui c’è molta tensione. Secondo Robert Jobson, autore Reale, Re Carlo ha dovuto adattare il suo viaggio ai suoi bisogni, in particolare per il regime di trattamenti che segue contro il cancro. Da 26 mesi, Sua Maestà sta combattendo contro il cancro: la diagnosi è stata annunciata a febbraio 2024.

“Il Re convive con il cancro. Conviverà con il cancro. Non credo ci sia alcuna prospettiva diversa dal fatto che conviva con il cancro. E questo dice tutto”, ha svelato Jobson al podcast The Royalist. L’ultimo aggiornamento importante sulla salute di Carlo è arrivato a dicembre, quando ha condiviso una buona notizia in un video preregistrato. “Credo che il Palazzo abbia dato troppa enfasi alle ‘buone notizie’. I portavoce dicevano: ‘Oh, questa è una buona notizia’. Cercavano di dire ai giornalisti: ‘Non interpretatela in altro modo. Questa è una buona notizia”.

Il paragone che desta preoccupazione

Al momento non sappiamo molto altro sulla salute del Re, ma c’è uno scenario “sconvolgente” dietro l’angolo, secondo Jobson. “Penso che se Carlo ritenesse di non poter svolgere il suo dovere a causa di problemi di salute e pensasse che la sua salute stesse in qualche modo influenzando la sua posizione, allora non necessariamente cercherebbe di dimettersi, ma probabilmente direbbe: ‘Non posso continuare con le cure che sto ricevendo e lascerò che facciano il loro corso‘”.

C’è un precedente che, riletto oggi, fa riflettere. Il Principe Filippo ha convissuto con un cancro al pancreas per otto anni: nessuno lo sapeva, la notizia è emersa solo di recente grazie al biografo Hugo Vickers. E la Regina Elisabetta, negli ultimi anni di vita, stava molto peggio di quanto la Corona volesse far credere. Il Giubileo di Platino del 2022, la sua ultima apparizione sul balcone di Buckingham Palace, è stato descritto da Jobson come un’operazione quasi militare per nascondere al mondo che era costretta a usare una sedia a rotelle. Dietro le porte chiuse del Palazzo, faticava persino a sollevare una teiera.

La Casa Reale britannica ha una lunga storia di riservatezza sulla salute dei suoi membri, e Carlo è cresciuto guardando i suoi genitori affrontare tutto con un’incrollabile dedizione al dovere. Non c’è spazio per la malinconia, né per l’autocommiserazione: è quello che ha sempre visto, è quello che conosce. Ed è forse per questo che, anche adesso, continua ad andare avanti.