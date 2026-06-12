Re Carlo, chi è la sua misteriosa guardia del corpo che è stata con lui per anni

Re Carlo ha detto addio alla sua guardia del corpo, tanto fedele quanto misteriosa, infatti fino a questo momento non si conosceva nemmeno il suo nome.
Re Carlo congeda la guardia del corpo
Re Carlo ha dovuto rinunciare a una delle sue più fidate guardie del corpo. Un mese dopo il suo ultimo incarico, il capo della sicurezza, il cui nome è stato ora rivelato essere Jag, ha celebrato la fine dei suoi anni di servizio presso la famiglia reale con una serata speciale mercoledì sera nel centro di Londra.
James Eden, fondatore di Private White VC, si è congratulato con la guardia del corpo, definendola un “vero eroe”.
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