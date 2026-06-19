Re Carlo al Royal Ascot, scherzi irriverenti, facce imbarazzanti e Camilla di cattivo umore

Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

Getty Images Carlo e Camilla al Royal Ascot

Il Royal Ascot è entrato nel vivo e al centro della scena c’è l’uomo più importante della Gran Bretagna, ossia Re Carlo, che come ogni anno ne combina di ogni alle gare ippiche. In effetti, è un momento rilassante dove ci si diverte a scommettere sui cavalli e dove ci si trova tutti agghindati a ridere e scherzare sul prato. Così capita che anche Sua Maestà, dopo aver ricevuto la riverenza perfetta, possa casere vittima di uno scherzo innocente. Ma procediamo con ordine.

Re Carlo, l’inchino perfetto di Kate Middleton

Re Carlo, che è un grande appassionato di cavalli come sua moglie Camilla, non si è ancora perso una giornata al Royal Ascot.

Così, ha avuto modo di incrociare quasi tutti i membri della Famiglia Reale ammessi all’ippodromo. Come è noto Andrea non può metterci piede. E quest’anno probabilmente non vedremo né Eugenia né Beatrice di York, in quanto figlie dell’ex Duca.

In ogni caso, Carlo ha avuto modo di incontrare William e Kate Middleton, bellissima con il suo look giallo intenso firmato Roksanda. La Principessa del Galles, che è molto ammirata dal suocero, è sempre molto rispettosa dell’etichetta. E nonostante abbia il privilegio di baciare sulla guancia il Sovrano, non manca mai di salutarlo con una riverenza quando lo vede per la prima volta, esattamente come insegna il protocollo.

Questo è quello che ha fatto anche al Royal Ascot: quando ha incontrato Carlo, si è sprofondata in un perfetto inchino, piegando le ginocchia malgrado i tacchi alti sull’erba e tenendosi persino il cappello per evitare che il vento glielo facesse volare via.

Re Carlo, lo scherzo di Mike Tindall

Decisamente di altro tenore è stato il saluto che Mike Tindall ha riservato a Re Carlo. Il marito di Zara, nipote del Sovrano, è noto per essere un uomo di spirito, che ama scherzare e ha colto l’occasione per prendere in giro Sua Maestà.

Quando Mike ha incontrato Carlo sul prato del Royal Ascot, gli ha stretto la mano calorosamente e si è tolto il cappello per salutarlo. Ma poi gli ha presentato un cilindro in miniatura. Il Re si è messo a ridere di gusto e gli ha dato una pacca.

Si pensa che dentro quel piccolo cappellino ci sia stato un cioccolatino, perché lo stesso scherzo lo aveva fatto anni fa alla Regina Elisabetta e anche lei aveva reagito con molta ironia.

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Re Carlo, Camilla di malumore

Probabilmente se Mike Tindall si fosse rivolto a quel modo a Camilla, non avrebbe ottenuto la stessa risposta, almeno a giudicare dall’espressione che la Regina aveva mentre faceva il suo ingresso in carrozza durante il terzo giorno del Royal Ascot.

La moglie di Carlo sembrava contrariata, ma forse era solo stanca o magari preoccupata per il suo cavallo favorito. Vestita con un abito verde menta tenue, Camilla era davvero molto seria. Ma si è subito ripresa e ha nascosto il suo presunto malumore sorridendo e salutando con la mano le persone presenti.

Re Carlo e Camilla, facce imbarazzanti

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Ma la cosa più divertente del Royal Ascot è vedere la passione di Carlo e Camilla per le corse. Il Re e la Regina, di solito sempre molto composti, non riescono a trattenere le loro emozioni mentre i purosangue si lanciano nella corsa e ci regalano sempre delle espressioni buffe ed esilaranti. Le loro smorfie sono così divertenti da essere imbarazzanti.