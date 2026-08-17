Re Carlo, Meghan Markle e Harry pronti a scusarsi in pubblico: il colpo di scena

Harry e Meghan Markle sarebbero pronti a chiedere scusa a Re Carlo pubblicamente, cambiando ogni cosa.

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IPA Meghan Markle

Secondo alcune indiscrezioni Meghan Markle e Harry sarebbero pronti a scusarsi in pubblico con Re Carlo. La coppia starebbe pensando di ritrattare le accuse nei confronti della famiglia reale e di chiedere scusa al re.

Meghan Markle e Harry pronti a chiedere scusa a Re Carlo

Meghan Markle e Harry, secondo le rivelazioni di fonti vicine alla coppia, starebbero pensando di chiedere scusa pubblicamente a Re Carlo. Attenzione però: i Sussex non avrebbero alcuna intenzione di ritrattare quanto dichiarato in passato, ma vorrebbero spiegare quando accaduto e le loro motivazioni per favorire una riconciliazione con la famiglia reale.

L’obiettivo? Inviare un segnale chiaro a Re Carlo e fare un passo avanti per tornare a far parte della Royal Family. “Nessuno si illude che Harry e Meghan possano rilasciare una dichiarazione attentamente ponderata e riparare improvvisamente tutto ciò che è accaduto tra loro, Carlo e la Famiglia Reale negli ultimi cinque anni – ha raccontato una fonte a RadarOnline -. Troppe cose profondamente personali sono state dette pubblicamente, i rapporti si sono incrinati e una grande quantità di fiducia è andata perduta. Ricostruire tutto ciò richiederà molto più di una semplice scusa, e certamente non accadrà dall’oggi al domani”.

Le scuse pubbliche di Meghan e Harry potrebbero cambiare totalmente la posizione dei Sussex e portare ad un repentino cambiamento.

“Riconoscere pubblicamente il dolore causato da questa disputa sarebbe un gesto importante – ha raccontato l’insider -, perché dimostrerebbe che Harry e Meghan comprendono le conseguenze di quanto sia degenerata la faida. Potrebbe anche inviare a Carlo un chiaro segnale che sono seriamente intenzionati a porre fine a questo ciclo di ostilità e a iniziare un diverso tipo di rapporto con la famiglia”.

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Una eventuale pace fra Re Carlo e i duchi di Sussex potrebbe cambiare totalmente gli equilibri all’interno della famiglia reale. D’altronde, come svelato da fonti di Buckingham Palace, William sarebbe stato sempre contrario ad una possibile riconciliazione con il fratello.

Come ben sappiamo poco prima della fuga di Meghan e Harry verso gli Stati Uniti, i due fratelli avevano discusso duramente, arrivando addirittura alle mani. L’episodio era stato raccontato anche da Harry nel suo libro Spare dove aveva accusato William di averlo fatto cadere a terra e di averlo colpito. La lite era nata per via dei contrasti, sempre più forti fra Meghan e Kate Middleton, ed era sfociata in uno scontro destinato a cambiare il rapporto fra i figli di Diana.

Ora resta da capire cosa accadrà soprattutto perché Harry avrebbe intenzione di tornare a vivere in Inghilterra, con buona pace di William. “Visto come tira il vento, vorrà stare qui sempre di più. Desidera consolidare la sua presenza qui, tornare più spesso e dedicarsi meno ai drammi delle aule di tribunale. E gli fa sempre piacere rivedere la sua famiglia”, ha detto un insider.

Le visite di Harry saranno dunque sempre più frequenti, sino ad un ritorno in pianta stabile in Inghilterra: “Il modello delle sue visite ha funzionato bene, quindi la frequenza dei viaggi aumenterà, soprattutto in vista degli Invictus Games. Verrà avanti e indietro molto più spesso, ogni pochi mesi”.