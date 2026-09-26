Re Carlo salvo dall’ennesima biografia reale, Sarah Ferguson rinuncia al memoir

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IPA Sarah Ferguson

Re Carlo, negli ultimi anni, non si può definire un grande appassionato di letteratura, non di quella il cui autore è un suo parente. Ogni volta che un nuovo libro dalla nobile firma è giunto in libreria, per Carlo sono stati guai. Ha iniziato Harry, con il suo arcinoto Spare; proprio in questi giorni ha proseguito Charles Spencer, il fratello di Diana. In entrambi i racconti, il ritratto dell’attuale Re è tutt’altro che lusinghiero. E chissà cosa potrebbe essere capace di svelare Sarah Ferguson se si mettesse a scrivere un memoir. Proprio ciò che Carlo teme, ma il timore potrebbe non realizzarsi mai.

Sarah Ferguson rinuncia al suo memoir

Che fine ha fatto Sarah Ferguson? Dopo l’arresto dell’ex marito, l’ex Principe Andrea, la nobildonna dai rossi capelli è scomparsa. Fuggita dall’Inghilterra sembra impegnata in un viaggio senza sosta tra le più eleganti mete d’Europa. C’è chi dice che abbia trovato rifugio presso un facoltoso amico, forse sulle Alpi svizzere, forse sulla Costa Azzurra francese. E tra le tanti voci c’è anche quella che vede Ferguson impegnata nella scrittura di un memoir.

Il Sun ha scritto che Ferguson era “a pochi giorni” dalla conclusione di un accordo con un’importante casa editrice, giunto al termine di una gara d’appalto segreta. Il libro, riportava la testata britannica, avrebbe raccontato dell’ex marito Andrew Mountbatten-Windsor e del suo rapporto con Jeffrey Epstein. Ma anche dell’opinione di Ferguson su Re Carlo, il Principe Harry e Meghan Markle. Una vera bomba a orologeria, insomma.

A seguito della pubblicazione dell’articolo del Sun, un portavoce di Ferguson ha smentito fermamente. “Non ci sono state trattative, – ha rivelato all’Indipendent – e lei non sta scrivendo un libro di memorie. Non è ciò che ha intenzione di fare”.

La reazione di Carlo al libro di Charles Spencer

La decisione di Sarah Ferguson rappresenta un sollievo per la famiglia reale inglese, al centro di un nuovo dibattito mediatico dopo la pubblicazione de Il canto del cigno: Diana, mia sorella di Charles Spencer. Il libro offre la prospettiva del fratello minore sulla vita della Principessa Diana e sul suo infelice matrimonio con l’attuale Re Carlo.

Tra i passi più controversi, quello in cui Charles racconta di un Carlo “euforico” alla notizia della morte dell’ex moglie che, avrebbe detto, “dimenticheremo in pochi giorni”.Quella descritta nel libro di Spencer, è una persona che “Re Carlo non riconosce” e il modo in cui l’ex cognato lo descrive è per lui devastante. “Tutti a palazzo sono sconvolti dal fatto che il fratello di Diana abbia pubblicato simili falsità” ha raccontato una fonte dei Windsor a Us Weekly.

Nonostante il dolore, pubblicamente Re Carlo ha scelto di mostrare sangue freddo ed empatia. “Sua Maestà è consapevole che il dolore per la perdita di una sorella può offuscare la ragione, influenzare il giudizio e alterare i ricordi in modi che altri non colgono, anche a distanza di molti anni da una simile perdita” è il messaggio ufficiale diffuso da Buckingham Palace.