Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

Getty Images Lady Diana

Charles Spencer ha scritto il libro più personale su Lady Diana ma pochi giorni prima della sua pubblicazione ha denunciato il furto di alcune copie. Si tratta probabilmente del volume più privato e intimo che sia mai stato scritto sulla Principessa. Ed evidentemente qualcuno ha voluto conoscere il contenuto prima che diventasse pubblico.

Re Carlo, di cosa parla il libro sulla ex moglie Diana

Il libro in questione s’intitola Swan Song: Diana, My Sister ed e stato scritto da Charles Spencer, fratello di Lady D. Si tratta di un racconto di memorie personalissime che il Conte ha voluto raccontare su sua sorella. Del contenuto del testo si sa poco, ma sicuramente darà un ritratto di Diana inedito.

Sulla defunta Principessa del Galles è stato scritto molto, sono stati fatti film e fiction che ripercorrono la sua vita, soprattutto la sua relazione con Carlo, il loro matrimonio fallimentare, i rispettivi tradimenti, il divorzio e la sua tragica e prematura fine a Parigi, ancora avvolta da un alone di mistero, poiché le teorie complottiste contro Re Carlo e la Regina Elisabetta II non sono mai tramontate.

Swan Song: Diana, My Sister a raccontare però è suo fratello Charles Spencer. Si suppone dunque che il Conte ripercorra l’infanzia trascorsa insieme a Diana, sicuramente il testo contiene una testimonianza molto intima e personale, basata sul rapporto diretto con la Principessa. Per questo motivo si ritiene che sia il libro di memorie più intimo, scritto su Lady D.

Spencer, nell’annunciare l’uscita del volume, ha dichiarato: “Lo scopo di questo libro è raccontare la verità su Diana dal punto di vista di suo fratello, proprio come ho cercato di fare quando ho parlato al suo funerale”.

Nessuno sa come Re Carlo venga descritto e quante dichiarazioni compromettenti o imbarazzanti per il Sovrano e il Palazzo siano presenti. Ma quasi certamente il bilancio non sarà positivo, perché già Diana aveva più volte raccontato pubblicamente quanto si sentisse incompresa e isolata dalla Famiglia Reale e fosse stata lasciata completamente a se stessa dalla Regina Elisabetta che giustificava persino i tradimenti del suo primogenito, malgrado lei stessa avesse osteggiato la relazione con Camilla.

Diana, il furto del libro sulle sue memorie

Gli argomenti su Diana e le implicazioni che hanno con la Famiglia Reale sono ancora molto scottanti. Quindi, il fatto che un libro così intimo sia stato rubato prima della sua pubblicazione alimenta molti sospetti.

Chi trae vantaggio da queste sparizione? Le ipotesi che si possono fare sono molte e anche complottiste nei confronti del Palazzo. Perciò, è importante attenersi solo ai fatti. Quello che è stato rivelato è che quattro copie di Swan Song: Diana, My Sister sono state rubate da un camion in Olanda. Il veicolo stava trasportando i libri a un magazzino per la distribuzione quando l’autista si è fermato per dormire. Al risveglio, ha scoperto il furto con scasso, e a quanto pare mancavano solo poche copie.

La polizia ha aperto un’indagine su questo strano furto avvenuto pochi giorni prima della pubblicazione, prevista per il 21 settembre.