Antonio, 8 anni, batte il Dottore: il consiglio da 75mila euro

Il figlio di Stefania aveva previsto numero, colore e cifra del pacco. Lei si fida e porta a casa 55mila euro in più

IPA Stefano De Martino

Ad Affari Tuoi il Dottore può studiare strategie, offerte e cambi quanto vuole, ma nella puntata di martedì 6 ottobre a leggergli la partita meglio di tutti è stato un bambino di appena 8 anni. Antonio, figlio della concorrente Stefania, prima ancora che la mamma si sedesse davanti a Stefano De Martino le aveva lasciato indicazioni molto precise: se ne avesse avuto la possibilità, avrebbe dovuto scegliere il pacco numero 9. Non contento, aveva aggiunto anche che secondo lui lì dentro c’erano 20mila euro.

Stefania, arrivata da Taglio di Po, in provincia di Rovigo, per rappresentare il Veneto, ha deciso di ascoltarlo. Una scelta che alla fine le ha permesso di lasciare lo studio con 75mila euro, ben 55mila in più rispetto alla cifra contenuta proprio nel pacco scelto su consiglio del figlio.

Il pacco scelto da Antonio

Stefania lavora come segretaria nello studio di un medico di base e gioca insieme al compagno Simone, oggi autotrasportatore dopo 27 anni trascorsi a fare il tatuatore. Una professione che, almeno in famiglia, ha lasciato parecchie tracce, visto che tutti i tatuaggi di Stefania sono opera sua. “S’è portato il lavoro a casa”, scherza Stefano De Martino durante le presentazioni.

La coppia ha due figli, Anita e Antonio, e sarà proprio il più piccolo, pur restando a casa, a infilarsi nella partita molto più di quanto chiunque potesse immaginare.

Stefania parte con il pacco numero 19 e l’inizio non è esattamente dei più incoraggianti, perché dal tabellone spariscono presto premi importanti, compresi i 300mila euro. Alla prima occasione decide quindi di cambiare e torna alla mente l’indicazione ricevuta dal figlio: lascia il 19 e prende il numero 9.

La prima conferma è già niente male, perché nel pacco appena abbandonato c’è soltanto 1 euro. Da quel momento Stefania si tiene stretto il 9, nonostante il Dottore continui a provarci con offerte e nuovi cambi. Rifiuta prima 14mila euro e poi 20mila, mentre davanti a lei rimane il pacco che Antonio aveva scelto ancora prima dell’inizio della partita.

Il dettaglio più curioso, però, deve ancora essere verificato. Antonio non aveva semplicemente detto alla mamma di puntare sul 9: era convinto che fosse un pacco rosso da 20mila euro.

La previsione da 75mila euro

Nel finale Stefania riesce a rimanere con due sole cifre, 20mila e 200mila euro, e a quel punto il Dottore mette sul tavolo un’offerta da 75mila euro. Una proposta abbastanza alta da rendere molto meno semplice l’idea di andare avanti, soprattutto con quella previsione di Antonio che continua a tornare in mente.

Stefano De Martino prova anche a ricostruire la strategia del Dottore, perché quei 20mila euro offerti poco prima potrebbero essere stati un indizio sul contenuto del pacco oppure un modo per spingere Stefania a pensare esattamente il contrario.

Lei, alla fine, decide di non sfidare ulteriormente la sorte e soprattutto di dare ancora credito al figlio: accetta i 75mila euro e rinuncia alla possibilità di trovare i 200mila nel suo pacco.

Quando viene aperto il numero 9, Antonio completa una previsione che a quel punto ha quasi dell’assurdo: dentro ci sono davvero 20mila euro. Aveva indovinato il numero da prendere al cambio, il colore del pacco e persino la cifra esatta.

Stefania può quindi festeggiare i suoi 75mila euro, mentre il conto per Antonio è ancora più soddisfacente: il suo consiglio ha fatto guadagnare alla mamma 55mila euro in più. A otto anni può già vantarsi di aver letto una partita meglio del Dottore, e probabilmente in famiglia nessuno discuterà troppo i suoi prossimi pronostici.