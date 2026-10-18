Forse bastava ascoltare la figlia. Stefano De Martino: “La piccola Viola aveva ragione”

Insegnante e tatuatrice ai matrimoni, la concorrente di Bolzano gioca con la sorella Gaia e si porta a casa 50mila euro

IPA Stefano De Martino

Il numero buono lo aveva suggerito Viola: il 6. Dentro c’erano i 300mila euro, anche se mamma Valentine lo ha scoperto quando ormai aveva accettato l’offerta del Dottore. Nella puntata di Affari Tuoi di domenica 18 ottobre, la concorrente del Trentino Alto Adige si è fermata a 50mila euro, lasciando agli ultimi pacchi il compito di dirle quanto fosse stata saggia. E con appena 200 euro nel suo, di motivi per essere contenta ne aveva parecchi. Sul cambio, invece, avrebbe fatto bene a consultare la bambina.

Valentine, dalla scuola materna ai tatuaggi durante i matrimoni

Valentine viene da Bolzano e gioca con il pacco numero 18, accompagnata dalla sorella Gaia, podologa. Non si somigliano molto, ma sui rispettivi caratteri mettono subito le cose in chiaro: sono “il giorno e la notte”. Valentine si descrive come una che dice di sì a prescindere, mentre Gaia vuole prima capire. Una combinazione che, davanti alle proposte del Dottore, potrebbe tornare utile.

A incuriosire Stefano De Martino è soprattutto il lavoro della concorrente, o meglio i suoi due lavori: per metà insegnante alla scuola materna, per metà tatuatrice specializzata nei matrimoni. Va alle nozze e tatua sposi e invitati, un’attività sulla quale il conduttore vuole sapere di più. Del resto, c’è chi torna da un matrimonio con una bomboniera e chi con un ricordo decisamente più difficile da mettere in un cassetto.

Il numero di Viola resta chiuso: “Hai fatto una scelta da mamma”

Al tavolo Valentine dimostra di saper dire anche parecchi no. Rifiuta le offerte, tiene il suo 18 e, quando il Dottore le chiede quanto vuole per lasciare la partita, risponde 100mila euro. Lui ne propone la metà. I primi 50mila euro vengono rifiutati, con ancora abbastanza premi importanti sul tabellone da farle venire voglia di continuare.

Poi, però, escono i 200mila euro e l’offerta scende a 41mila. Valentine prosegue ancora e si trova davanti a tre numeri che hanno un peso diverso: il 6, suggerito dalla figlia Viola; il 19, legato al papà; il 10, giorno del suo compleanno. Sceglie di aprire quest’ultimo, lasciando al suo posto quello indicato dalla bambina.

“Hai fatto una scelta da mamma“, osserva il conduttore. Il 6 per Valentine non aveva un significato particolare: a renderlo importante era stata proprio Viola. E la concorrente comincia anche a convincersi che possa custodire il premio più alto.

I 50mila euro accettati e la conferma di De Martino: “Viola aveva ragione”

Con 200 euro, 300mila e il pacco nero ancora in gioco, il Dottore torna a offrire 50mila euro. Questa volta Valentine si ferma. Ammette che da casa avrebbe accettato già prima e spiega: “Il mio istinto mi dice di fermarmi“. Cinquantamila euro, racconta, per lei fanno davvero la differenza. È convinta che i 300mila siano nel 6, ma decide comunque di prendersi la somma offerta.

Alla fine restano proprio i 200 euro e i 300mila. Nel suo pacco 18 ci sono i 200 euro. Nel 6 suggerito da Viola ci sono i 300mila. “La piccola Viola aveva ragione”, commenta Stefano De Martino. La bambina aveva indicato il pacco giusto e mamma aveva intuito dove fosse il premio massimo. Con l’accordo già concluso, Valentine può comunque lasciare lo studio con 49.800 euro in più rispetto a quelli che avrebbe trovato aprendo il pacco scelto all’inizio.