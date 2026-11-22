IPA Alex Belli

L’uomo delle dinamiche della casa, l’uomo delle mille facce, colui che fa arrabbiare tutti ha coniato un altro termine: la chimica linguistica con Marina la Rosa, il capitolo due dopo la chimica artistica con Soleil Sorge. I più forti forse hanno un leggero pizzicore allo stomaco dopo aver letto questo. Oltre a questo, sappiamo che

Alex Belli e Delia Duran vogliono sposarsi in chiesa, dopo le promesse del 2021, e fare festa con i parenti del Venezuela e dell’Italia. Sul luogo la coppia ha “una mezza idea”: Venezia, come Jeff Bezos. Lo hanno raccontato a Silvia Toffanin nel salotto di Verissimo.

Allargare la famiglia? Silvia Toffanin ha chiesto se ci pensano, Delia Duran ha risposto che sarebbe “super felice”. Per Alex Belli il piccolo Gabriel è un “piccolo baby me”, anche se il taglio degli occhi, hanno fatto notare in studio, è della mamma. La conduttrice ha ricordato che le poltrone di Verissimo portano bene.

Il Grande Fratello Vip secondo Alex Belli

A Silvia Toffanin, che gli chiedeva se gli fosse dispiaciuto uscire dalla Casa, l’attore ha risposto che per lui è stato un colpo di scena, e i colpi di scena gli piacciono. Studiato a tavolino? Tutto spontaneo, assicura: nelle fiction ci sono le sceneggiature, nei reality “bisogna cavalcare l’accadimento”.

Facciamo finta di crederci.

Grande animale da reality, li ha fatti praticamente tutti, come dicono in tanti? “Io sono un reality”, ha risposto, e a un certo punto era “Alex contro tutti”. I coinquilini, a suo dire, avevano poca voglia di imparare e di ascoltare: molti non ascoltavano neanche loro stessi.

Delia Duran, che gli aveva raccomandato “fai il bravo”, lo promuove: “bravissimo”, con “un bellissimo percorso”.

L’attore si definisce un amante dell’adrenalina: sport estremi e un passato da paracadutista. Oggi la gestisce grazie a Gabriel e alla famiglia, mentre l’Alex Belli di una volta era “materia allo stato brado”. A casa? Pantofolaio no: “Sono Alex, esatto. Sono papà”. Ha tirato in ballo anche Pirandello, Uno, nessuno e centomila: lo sa, è “una cosa un po’ complessa”, ma il suo lavoro è dare al pubblico tutto quello che è, anche rischiando.

Alex Belli è il nostro Vitangelo Moscarda targato mediaset, non l’eroe che ci meritiamo ma probabilmente quello di cui abbiamo bisogno.

Marina La Rosa, Soleil Sorge e la chimica linguistica

Con Marina La Rosa il rapporto è stato da nemici amici, e lui lo adora: lei è “una donna di spettacolo” con un lessico che gli piace. La loro chimica, ha spiegato, era “linguistica”. Silvia Toffanin, che ricordava quella “artistica” dei tempi di Soleil Sorge, ha commentato: “È il giorno dei neologismi”.

Con Soleil Sorge, litigi compresi, è nata un’amicizia che coinvolge anche Delia Duran: ogni tanto si sentono e si incontrano per caso, “non so, in Sardegna”. Perdere la testa? Più che altro “qualcosa di unico”, spiega, che andava al di là dell’amicizia e del voler stare insieme come fidanzati.

Delia Duran, racconta lui, ha sofferto molto e ha dovuto entrare nella Casa per capire. Una volta fuori le è stato chiaro che in quella bolla si cercano anime affini con cui “matcharsi”, e che lui e Soleil Sorge erano semplicemente andati oltre. Ma andiamo oltre anche noi e voltiamo pagina.

Il padre Roberto e la lettera per Delia Duran

Alex Belli ha sempre avuto paura di deludere il padre Roberto: ribelle, “testa calda”, si sentiva la pecora nera e si chiedeva se avesse capito che lavoro facesse davvero (“faccio un po’ di cose”, ha ammesso). In studio gli hanno detto che è un figlio in gamba. La benedizione del nonno Roberto è stata “una grande emozione”.

Il finale è stato una lettera a sorpresa, letta da lui a Delia Duran e a Gabriel: dentro, “non abbiamo mai smesso di sceglierci”. “Non ti smentisci mai”, gli ha detto.