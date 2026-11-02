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Ufficio Stampa Mediaset Ilary Blasi

Lunedì 2 novembre, Delia Duran di nuovo la soglia della Casa che qualche anno fa ha messo a dura prova il suo matrimonio. Il marito Alex Belli, intanto, vive da giorni appartato a bordo vasca e si prepara a uscire allo scoperto, ignaro della sorpresa. Sono le prime tessere della nuova puntata del Grande Fratello Vip, in onda nel prime time di Canale 5 con Ilary Blasi alla conduzione e, accanto a lei nel ruolo di opinioniste, Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli.

Alex Belli al Grande Fratello Vip: la sorpresa di Delia Duran

Da giorni Alex Belli si è ritagliato un angolo tutto suo accanto alla piscina, ribattezzato “Oblio”. Una scelta che in Casa ha fatto storcere più di un naso, a cominciare da Marina La Rosa, che con lui sembra avere un conto aperto da tempo. Stasera l’attore lascerà il suo rifugio perché ha annunciato un chiarimento senza sconti con chi lo ha preso di mira, e conoscendolo difficilmente sceglierà parole morbide.

Ad aspettarlo ci sarà un abbraccio che forse non immagina. Delia Duran entra per stargli accanto nel momento più fragile del suo percorso. L’immagine fa un certo effetto: era il 2021 quando il triangolo con Soleil Sorge teneva l’Italia incollata allo schermo, e Delia arrivò in Casa per guardare il marito negli occhi e pretendere la verità. Da allora la coppia ha attraversato crisi, riavvicinamenti e infine la gioia più grande, la nascita del piccolo Gabriel a marzo.

Qualche giorno fa, quando il suo nome è finito al centro di un confronto rovente tra Alex e Alessandro Roncaccia, Delia aveva chiesto sui social di lasciare la famiglia fuori dai giochi. Stasera sceglie di metterci la faccia, di persona.

Televoto Grande Fratello Vip del 2 novembre: chi rischia l’eliminazione

Sei nomi, un solo biglietto di sola andata. Al televoto ci sono Alessandro Varsi, Alex Belli, Carmen Di Pietro, Jonathan Kashanian, Piera Meloni e Valeria Marini, e chiunque debba salutare la compagnia si porterà dietro lacrime vere.

Il caso più spinoso riguarda Kashanian. Nel giro di salvataggi ha lasciato l’amico Alessandro Varsi senza salvagente, e in Casa c’è chi parla apertamente di tradimento. Calcolo a sangue freddo o disagio davanti a una scelta impossibile tra più persone care? Stasera dovrà esporre le sue ragioni davanti a una giuria molto particolare e insindacabile: il pubblico da casa.

Poi c’è Valeria Marini, reduce da giorni difficili. Le sue lacrime hanno diviso i coinquilini: qualcuno la sospetta di gelosia nei confronti di Alex Belli, altri pensano che le bruci l’idea di vedere Marina tra i finalisti. Lei soffre, si asciuga il trucco e torna in piedi, come ha sempre fatto. A far esplodere la miccia è stato Giancarlo Danto, ferito dai commenti di Marina: Valeria lo ha difeso a spada tratta e da lì è partito lo scontro.

Infine, una visita dal sapore familiare. Donatella, mamma di Alessandro Roncaccia, potrà stringere di nuovo il figlio e conoscere Piera Meloni, la concorrente con cui lui ha costruito un legame proprio sotto le telecamere. Il suo parere su questa giovane coppia potrebbe pesare più di qualsiasi nomination. E con Alex e Roncaccia reduci da un confronto così acceso, l’incrocio delle due visite potrebbe riservare più di una sorpresa.