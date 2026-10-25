“Mai dire mai”, Manuela Arcuri a Verissimo svela la verità sul Principe: Toffanin insiste

Per settimane il suo nome è rimbalzato tra settimanali e social, accostato a quello di un Principe e perfino a un presunto matrimonio a dicembre. Domenica 25 ottobre Manuela Arcuri ha scelto il salotto di Silvia Toffanin per rimettere ordine nella sua vita, partendo dal capitolo più doloroso: la fine del matrimonio con Giovanni Di Gianfrancesco. Poi, con garbo ma senza giri di parole, ha risposto alle domande sul Principe Domenico Antonio Pallavicino, smontando il gossip senza però chiudere del tutto la porta.

Manuela Arcuri e la separazione, vissuta quasi come un lutto

La storia con Giovanni era iniziata nel 2010, le nozze erano arrivate nel 2022, e lo scorso autunno la coppia si è separata. Un passaggio che Manuela Arcuri non ha mai preso alla leggera. “La separazione la consideravo quasi un lutto”, ha confessato, parlando di un grande dolore che, giorno dopo giorno, sta superando. Nessuna recriminazione, piuttosto la consapevolezza di vivere qualcosa che accomuna tante donne: “È successo che è finita. Il mio sogno si è infranto. Bisogna ricominciare, rimboccarsi le maniche e andare avanti”.

Al centro di tutto c’è Mattia, che ha 12 anni ed è entrato nella preadolescenza, un’età delicata. È per lui che Manuela e Giovanni hanno scelto di restare uniti come genitori, impegnandosi a mantenere un buon rapporto perché il figlio possa crescere in un clima sereno. Una maturità che emerge anche da un dettaglio: davanti alle foto con il Principe, ha raccontato l’attrice, l’ex marito all’inizio ha sorriso, ma si è dispiaciuto quando ha visto la valanga di insulti che l’hanno travolta. “Sono sempre la mamma di suo figlio”, ha spiegato.

Manuela Arcuri e il Principe Pallavicino: la verità a Verissimo

Tutto è nato da alcuni scatti che ritraevano l’attrice e il Principe insieme durante un weekend, in uno di questi mano nella mano. Da lì, il racconto di una relazione e addirittura di nozze imminenti. Manuela ha ammesso di essere rimasta male: “Mi sembra che abbiano costruito una storia su foto innocenti, dove non c’è mai stata nessuna dichiarazione né da parte mia né da parte del Principe”. E quando la Toffanin le ha fatto notare quella mano, non si è sottratta: “Sì, c’è una mano. Ma costruire tutta una storia?”.

A ferirla, più del gossip, sono stati gli attacchi degli hater, con offese pesanti e volgari rivolte a entrambi. Un trattamento ingiusto, secondo l’attrice, nei confronti di una persona con cui collabora da anni. I due si conoscono da cinque anni, lavorano insieme da quattro e lei è testimonial della Fondazione Pallavicino: i viaggi, ha chiarito, erano di lavoro. Del Principe parla con stima sincera, descrivendolo come “un Principe di nome e di fatto”, elegante, colto, sempre discreto nei suoi confronti. Una relazione, però, non c’è: alla domanda diretta, la risposta è stata un secco no.

La Toffanin, com’è nel suo stile, ha insistito con delicatezza. E se lui fosse innamorato? “Lo dovete chiedere a lui. Credo che ci sia una simpatia, un debole, perché no”. Lei, per ora, si gode una bella amicizia, un legame che considera prezioso perché, di questi tempi, è difficile trovare persone vere accanto. Il futuro? “Mai dire mai, non so quello che succederà domani. Al momento non è così, lo stimo”. Sul matrimonio, poi, ha le idee chiarissime: direbbe sì solo se si sentisse innamorata, perché va fatto quando l’amore c’è da entrambe le parti.

Anche il Principe, raggiunto dalle telecamere del programma, ha confermato la versione di Manuela, lasciando trasparire però qualche speranza. “Ho conosciuto Manuela cinque anni fa, era venuta a fare dei servizi sul Palazzo. Donna bellissima e anche gentile, simpatica”, ha raccontato, aggiungendo che la differenza d’età non lo spaventa affatto e che tutto questo clamore lo ha colto alla sprovvista. Poi la frase su una possibile relazione in futuro: “Per il momento no, ma un domani… se Manuela volesse, ne sarei lusingato”. Lei stessa, poco prima, lo aveva ammesso: forse sì, lui ci spera in qualcosa di più.