Emma Beonio Brocchieri, dolce e (fin troppo) sognante in rosa confetto. Voto: 6.7
La Festa del Cinema di Roma 2026 è quasi arrivata alla fine, ma il nostro gusto per il glamour e i giudizi spietati non si è ancora esaurito: a sfilare sul red carpet è il cast di Non Oggi, scritto e diretto da Sergio Castellitto, e la prima a farsi avanti è Emma Beonio Brocchieri con un'ispirazione eterea e iper-femminile, dal sapore squisitamente romantico. Eccola avvolta nel suo slip dress rosa confetto lungo fino ai piedi, contrassegnato da cima a fondo da piccoli trafori geometrici. A stupire, chic e inaspettato per un festival, è però il morbido cardigan in lana bouclé ton sur ton adagiato con disinvoltura sulle spalle, che regala al look un'aria dolce e sognante. Forse un po' troppo? Voto: 6.7.