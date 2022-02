GF Vip, perché non va in onda l’11 febbraio e quando torna

GF Vip 6: il cast ufficiale

Un cambio di palinsesto annunciato che ha comportato lo slittamento di ben due puntate del GF Vip. Messo all’angolo da Sanremo prima e dalla partita di Coppa Italia poi, il reality condotto da Alfonso Signorini procede a vele spiegate verso il gran finale del 14 marzo per il quale è attesa anche Barbara D’Urso.

GF Vip, perché salta l’11 febbraio

Come abbiamo appena spiegato, il GF Vip avrebbe dovuto andare in onda giovedì 10 febbraio ma, a causa della partita tra Juventus e Sassuolo, il reality non è stato trasmesso. Le avventure e le dinamiche della Casa più spiata d’Italia tornano su Canale5 lunedì 14 febbraio, con una puntata molto speciale dedicata a San Valentino.

Per due venerdì consecutivi, quindi, il pubblico ha dovuto fare a meno del programma che è sempre stato offerto con un doppio appuntamento. Dalla settimana del 14, Alfonso Signorini va in onda il lunedì e il giovedì, fino alla finale del 14 marzo per la quale è stata invitata anche Barbara D’Urso, in studio per il lancio della nuova serie di La Pupa e il Secchione.

Un’edizione lunghissima, questa del Grande Fratello, che ha visto avvicendarsi all’interno del bunker di Cinecittà una vera moltitudine di concorrenti. Tanti conosciuti, altri meno, hanno tenuto in piedi il racconto guidato da Alfonso Signorini, che dal 14 settembre tiene saldamente i fili di ognuno di loro, prestando l’orecchio alle loro storie e alle evoluzioni della loro personalità.

Già annunciato l’ingresso di Alex Belli, squalificato dopo aver infranto le regole sul distanziamento. L’attore emiliano dovrebbe rientrare per almeno 4 puntate, quindi per due settimane. La notizia non è ancora arrivata direttamente ai concorrenti, che hanno sentito qualcosa dal di fuori ma non hanno avuto conferme ufficiali. Il triangolo è servito: per Soleil si tratta di una nuova occasione per mettere alla prova i suoi sentimenti, mentre per Delia potrebbe essere la prova definitiva della direzione che ha preso il suo matrimonio celebrato con la liturgia della parola.

Cosa va in onda al posto del GF Vip

Nel primo venerdì del post Sanremo, Canale5 ha scelto di mandare in onda la nuova fiction tv, Fosca Innocenti, con Vanessa Incontrada e Francesco Arca. Una mossa che – in qualche modo – agevola il debutto de Il Cantante Mascherato di Milly Carlucci. Il cambio di palinsesto potrebbe addirittura indebolire il reality di Signorini, che deve vedersela con la corazzata di Doc – Nelle tue mani 2, serie campione d’ascolti di Lux Vide che ha visto il ritorno sullo schermo del dottor Andrea Fanti.

Il cambio di palinsesto del GF Vip si unisce a quello di Avanti un altro pure di sera, sospeso non per bassi ascolti ma per una decisione già assunta dalla Rete. La simpatia di Paolo Bonolis si ferma così per un po’ di tempo ma è destinata a tornare in onda. La formula proposta in prime time sembra aver funzionato, nonostante i risultati forse al di sotto delle aspettative. Bonolis è comunque una certezza di Mediaset ed è una delle teste di serie sulla quale si punta per la soddisfazione del pubblico e dei progetti aziendali.