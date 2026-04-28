GF Vip, stop al doppio appuntamento settimanale: perché non va in onda il 1° maggio

Ufficio Stampa Mediaset Ilary Blasi

Cambio di programma per il Grande Fratello Vip. Il reality condotto da Ilary Blasi, con le opinioniste Selvaggia Lucarelli e Cesara Buonamici, salta l’ormai consolidato doppio appuntamento settimanale. Dopo la diretta di stasera, martedì 28 aprile, Mediaset ha deciso di rinunciare alla puntata del venerdì sera 1° maggio, riprogrammando il calendario della messa in onda. Un piccolo stop che però non va letto come un segnale di crisi, anzi: l’edizione 2026 del GF Vip è in piena salute e l’allungamento già annunciato lo conferma.

Perché il GF Vip non va in onda venerdì 1° maggio

A determinare lo slittamento è una scelta strategica precisa di Mediaset, che evidentemente non se l’è sentita di sfidare a viso aperto la lunga notte del Concertone del Primo Maggio in onda su Rai 3 (e infatti anche Dalla Strada al Palco si sposta a sabato 2 maggio contro il Serale di Amici). Una serata storicamente blindatissima dal punto di vista degli ascolti, soprattutto considerando il pubblico giovane che la rete pubblica intercetta tradizionalmente con la kermesse di Piazza San Giovanni a Roma.

A prendere il posto del reality nel prime time di Canale 5 è un grande classico del cinema: Il Diavolo veste Prada, che tra l’altro arriva nelle sale di tutta Italia con il secondo capitolo dal 29 aprile. Dopo la diretta di stasera, il prossimo appuntamento con la casa più spiata d’Italia è fissato per martedì 5 maggio, sempre a partire dalle 22.00 circa (considerando che La Ruota della Fortuna non finisce mai prima, a parte il sabato) su Canale 5. Una sola settimana di attesa, insomma, per poi riprendere a tutta velocità verso la finale.

La serata di stasera del GF Vip è campale: diversi concorrenti rischiano grosso. Alessandra Mussolini e Marco Berry sono al riparo, invece la posizione di Lucia Ilardo è in bilico, terza nelle preferenze del web con percentuali oscillanti. A tremare davvero, però, è Paola Caruso: la Bonas di Avanti un altro! è la concorrente più in difficoltà secondo i sondaggi del 28 aprile 2026.

Quando finisce il GF Vip: il prolungamento

E proprio sul finale di questa stagione, le ultime indiscrezioni hanno spazzato via ogni dubbio. A dispetto delle voci circolate nelle scorse settimane – quando alcuni rumors parlavano di un possibile taglio anticipato del programma a causa degli ascolti tv non sempre brillanti – Mediaset ha deciso di andare nella direzione opposta. Nonostante tutto, il GF Vip è stato promosso, quindi la puntata conclusiva, quella in cui verrà incoronato il vincitore o la vincitrice di questa edizione, almeno stando alle ultime indiscrezioni, dovrebbe andare in onda il 19 maggio.

Anche ai concorrenti è stata già data la notizia dalla conduttrice, Ilary Blasi: “Grazie al vostro amore e passione, l’avventura del Grande Fratello Vip si allunga e siamo felici di tenervi compagnia, di farvi divertire, emozionare. Era una bella sfida, l’abbiamo raccolta. Questo allungamento è grazie a voi. (…) Il pubblico vi ama, l’Italia vi aspetta. La gente a casa non può fare a meno di voi. Li fate divertire, cantare, sognare, ballare. Questo è il Grande Fratello Vip: unico e inimitabile”.