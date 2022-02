GF Vip, Barbara D’Urso presente alla finale: il motivo

GF Vip 6: il cast ufficiale

L’edizione più lunga del Grande Fratello Vip che si sia mai vista sta per giungere al termine dopo mesi di avventure, e per la serata finale è in serbo una sorpresa che lascerà contente soprattutto le persone che amano il pomeriggio su Canale 5: la conduttrice Barbara D’Urso, infatti, sarà presente in studio alla finalissima al fianco di Alfonso Signorini, per un motivo ben preciso.

Barbara D’Urso, perché sarà presente alla finale del GF Vip

Una delle conduttrici che può vantare un grande successo in Mediaset, sicuramente divisiva perché il pubblico con lei sembra rompersi in due: da una parte chi la ama incondizionatamente, dall’altra parte chi la critica aspramente da anni non condividendo il suo modo di fare televisione. Di certo, però, c’è che Barbara D’Urso colleziona un successo dopo l’altro ed è da ormai molto tempo la regina del pomeriggio.

Durante la finalissima del Grande Fratello Vip, che andrà in onda il prossimo 14 marzo 2022, la conduttrice sarà presente in studio al fianco di Alfonso Signorini. Il motivo? Considerando il fatto che dal 15 marzo 2022 avrà inizio La pupa e il secchione, e che il programma sarà condotto proprio dalla stessa D’Urso, la conduttrice lancerà in diretta lo show nel quale sarà al timone. Non sappiamo se sarà presente per tutto l’arco di tempo della puntata o se solo per il tempo della promozione, ma sicuramente la sua presenza attirerà molte persone che la amano e che, soprattutto, la considerano la conduttrice per eccellenza del Grande Fratello.

Negli anni 2003, 2004, 2018 e 2019, infatti, è stato enorme il successo del programma con Barbara D’Urso come padrona di casa: quella del Grande Fratello, che sia nell’edizione vip o meno, sembra essere proprio la dimensione giusta per la conduttrice che è sempre riuscita a creare uno spettacolo divertente e in cui si è sempre mostrata in grado di prendere posizione quando un concorrente assumeva atteggiamenti sbagliati. Insomma, amata e odiata, alla fine è il risultato che conta, e per Barbara D’Urso i risultati sono stati sempre ottimi.

Barbara D’Urso, la nuova avventura a Mediaset

Come già anticipato precedentemente, per Barbara D’Urso è arrivato il momento di una nuova sfida, e questa volta su Italia Uno. Si tratta del reality La Pupa e Il Secchione Show, che andrà in onda a partire dal 15 marzo 2022.

Non è di certo un programma nuovo, ma quest’anno sembrano esserci alcuni cambiamenti per il reality che vede contrapporsi due modi di vivere completamente opposti: da una parte le pupe, che fanno del loro aspetto esteriore il loro punto di forza, e dall’altra i secchioni, sicuramente più inclini allo studio e meno al resto. Il primo cambiamento arriva proprio dal nome, che precedentemente era stato modificato in La Pupa e Il Secchione e Viceversa.

“Nuova sfida… nuova avventura… nuova emozione“, queste le parole della conduttrice sul suo profilo Instagram dopo l’annuncio che la vedeva al timone del programma. Prima alcune incertezze, solo voci presunte, e alla fine la conferma: Barbara D’urso è pronta per sbarcare su Italia 1 con La Pupa e Il Secchione Show, e siamo sicuri del fatto che ne vedremo delle belle.