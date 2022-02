GF Vip, Alex Belli rientra in Casa e tre cose che (forse) vi siete persi

GF Vip 6: il cast ufficiale

Siamo giunti alla quarantesima puntata del GF Vip 6: per l’edizione più lunga di sempre, Alfonso Signorini ha scelto un cast che, ormai, è messo a dura prova. Gli equilibri iniziano a rompersi, e le tensioni in Casa sono ormai all’ordine del giorno. Persino le amicizie più strette, come quella tra Katia Ricciarelli, Soleil Sorge e Manila Nazzaro, inizia a dare i primi segni di cedimento. Da Alex Belli che rientra in casa fino a Delia come prima finalista, analizziamo cos’è successo nella puntata del 7 febbraio 2022.

GF Vip, il ritorno di Alex Belli

Lo aveva annunciato a inizio puntata: Alex Belli aveva un colpo di scena in “canna”. E, sì, lo sospettavamo. No, l’attore di Centrovetrine non rientra in casa da concorrente, ma comunque va in quarantena e, ovviamente, altri equilibri saranno messi a dura prova, perché potrà finalmente chiarire con Delia. Non sono mancate comunque le reazioni di Adriana Volpe, che ha definito la vicenda come “scandalosa”.

Anche Aldo Montano si è espresso in modo negativo a riguardo: “Stomachevole e insopportabile”. Il triangolo del GF Vip, composto da Alex Belli, Delia Duran e Soleil Sorge ha ormai stancato tutti. Eppure, in qualche modo ci si continua a “puntare”, forse per giungere alla conclusione finale. Del resto, non manca moltissimo alla chiusura del GF Vip: un mese per chiarire e per mettere un punto finale alla situazione.

GF Vip, Delia Duran è la prima finalista

Abbiamo avuto l’occasione di votare il primo finalista a scelta tra Katia Ricciarelli, Manila Nazzaro, Delia Duran e Davide Silvestri. Tolte Katia e Manila, erano rimasti Davide e Delia a sfidarsi. I concorrenti in Casa non avevano dubbi: Davide meritava di tagliare il traguardo. Invece, alla fine, è stata Delia a spuntarla, tra lo stupore dei Vipponi e del pubblico a casa.

In realtà, non ha molto supporto ed è ben poco amata, soprattutto comparata a un personaggio come Davide, che si è contraddistinto per gentilezza e supporto. Proprio quest’ultimo non ha preso molto bene la decisione del pubblico: “Non ha più senso che resti qui, se il pubblico ha preferito lei, la preferirà anche la prossima volta, almeno contro di me. Per questo dico che non ha più senso che rimanga. Comunque devo rifletterci”. L’attore non l’ha proprio presa bene e non ha digerito la decisione del pubblico, tanto che vorrebbe abbandonare la Casa.

GF Vip, Nathaly Caldonazzo rivede la figlia Mia

Una puntata all’insegna della rottura degli equilibri, ma anche dell’amore, soprattutto quello tra madre e figlia: quando si è giunti al momento dell’incontro tra Nathaly Caldonazzo e la figlia Mia. Una concorrente che è all’interno della Casa da non molte settimane, ma che è stata sin da subito molto amata per il suo temperamento. Un personaggio forte, che non si tira indietro e che partecipa in modo attivo ai dibattiti.

Mia e Nathaly hanno un rapporto speciale, meraviglioso: insieme ne hanno affrontate tante, ed è stata proprio la figlia a far comprendere alla Caldonazzo che la persona con cui stava non fosse giusta per lei. Un momento dolce, che ha stemperato anche i toni, soprattutto dopo i vari battibecchi.