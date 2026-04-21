Grande Fratello Vip non va in onda stasera 21 aprile: quando torna

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Ufficio Stampa Mediaset Ilary Blasi

Stavi già sistemando il cuscino sul divano, telecomando in mano, per goderti per un’altra serata in compagnia della Casa più spiata d’Italia. Peccato che stasera, martedì 21 aprile, il Grande Fratello Vip abbia deciso di prendersi una pausa. Solo ventiquattr’ore, per la cronaca, ma già sufficienti a disorientare i fan più accaniti.

Quando torna il Grande Fratello Vip

Venerdì 17 aprile è stata una serata densa: la Casa ha celebrato la sua prima finalista ufficiale, Antonella Elia, in un momento di confusione totale in cui è dovuta intervenire perfino Ilary Blasi per evitare il disastro in studio. Non solo: la puntata ha portato con sé anche un nuovo abbandono, quello di Nicolò, lasciando equilibri già precari ancora più in bilico. Insomma, materiale più che sufficiente per alimentare discussioni fino alla prossima diretta.

L’undicesima puntata in diretta va in onda mercoledì 22 aprile, in prima serata su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity. Al timone, come sempre, Ilary Blasi, affiancata dalle opinioniste Selvaggia Lucarelli e Cesara Buonamici, trio che, ammettiamolo, non pecca di certo per vivacità di vedute. In studio ci saranno anche i concorrenti già usciti dalla Casa, a completare un quadro che non lascia mai spazio alla monotonia.

Perché il GF Vip salta stasera

Il motivo dello slittamento era già nei palinsesti: stasera Canale5 lascia spazio al calcio. Alle 21 va in onda in diretta la semifinale di ritorno di Coppa Italia tra Inter e Como, con la prima manche terminata sullo 0 a 0. La seconda semifinale, Atalanta-Lazio, è invece in programma mercoledì 22 aprile, ma su Italia1. La finale della competizione è fissata per il 15 maggio allo Stadio Olimpico di Roma.

Del resto, Canale5 ha proprio previsto una revisione radicale del proprio palinsesto fermando anche La Ruota della Fortuna. Una decisione che ha del clamoroso, visto che Gerry Scotti va in onda praticamente senza interruzioni da luglio 2025 (salvo alcune eccezioni) e quindi per stavolta lascia davvero campo libero a Stefano De Martino. Non si poteva fare diversamente, perché questa partita è troppo importante perché non venga trasmessa da Canale5.

Insomma, il calcio si prende la scena per una notte sola. Il Grande Fratello Vip torna subito dopo, puntuale e – come sempre – ricco di colpi di scena. Si è già parlato lungamente di un possibile prolungamento del programma per premiare i buoni ascolti raccolti in questo primo mesi di messa in onda. Una sfida vinta, per Piersilvio Berlusconi, che in questi anni sta rivedendo completamente l’impianto dello show.

Dove seguire il Grande Fratello Vip

Per chi non riesce proprio a staccarsi, la diretta h24 continua senza interruzioni su Mediaset Extra (canale 55 del digitale terrestre), su La5 (canale 30 del ddt) e su Mediaset Infinity tramite sito e app. Gli aggiornamenti quotidiani sono confermati dal lunedì al venerdì alle 13.30 e alle 19.20, con un appuntamento notturno ogni giorno alle 00.30. Le finestre in day-time su Canale 5 sono fissate dal lunedì al venerdì alle 13.35, mentre su Italia 1 si può seguire il programma alle 13 e alle 18.50. Tutto il resto – aggiornamenti, contenuti extra, anticipazioni – vive sui profili social ufficiali del programma e sul sito grandefratello.mediaset.it.