Julianne Moore alla Festa del Cinema di Roma 2026, il look Ladylike conquista

Make-up artist e amante della scrittura, ha lavorato come Beauty e Fashion Editor per vari magazine con l'obiettivo di unire le sue passioni in una sola professione.

IPA Julianne Moore alla Festa del Cinema di Roma 2026

Sedici anni saranno anche tanti, eppure a Julianne Moore è bastata appena una manciata di secondi sul red carpet capitolino per farcene dimenticare: e se il premio che le vedremo presto ritirare guarda alla sua immensa carriera, sta a noi assegnargliene uno ad hoc in materia di stile. Mentre l’immagine di lei avvolta in quel sinuoso abito blu notte di Giorgio Armani è tuttora scolpita nella nostra mente, per il suo attesissimo ritorno alla Festa del Cinema di Roma 2026 l’attrice ha preferito cambiare totalmente le carte in tavola.

Chi si aspettava il solito, quasi banale sfoggio da diva hollywoodiana è rimasto spiazzato, perché il photocall di The Debut è stato trasformato nell’altare di una rivoluzione silenziosa: vedendola abbracciare il rigore millimetrico della vecchia-nuova estetica Ladylike, abbiamo definitivamente realizzato come oggi la vera audacia non risieda in chilometri di strascico scenografico, bensì nella capacità di gestire con intelligenza la difficile arte della sottrazione.

Su Julianne Moore, che è tornata a Roma e ha già dettato tendenza

Il raffinato minimalismo diurno di cui sopra flirta consapevolmente con le atmosfere dell’opera che porta la formidabile Julianne Moore a Roma: in The Debut, commedia musicale drammatica diretta da Jesse Eisenberg, l’attrice veste i panni di una comune casalinga del New Jersey la cui vita viene improvvisamente scossa dalla scoperta di una tardiva, quanto inaspettata, vocazione teatrale.

Una storia di rinascita e riscatto personale, in cui la normalità quotidiana si tinge di sfumature straordinarie, riflettendosi specularmente nella scelta sartoriale compiuta per incontrare la stampa: il look in questione sembra infatti celebrare la sublimazione della normalità attraverso capi in apparenza basici, ma resi unici da un’aura bon ton impeccabile. E qualche dettaglio inedito. Il dubbio è lecito: proprio come nel film, la vedremo sfoderare tutta l’eleganza di cui è capace per la serata?

IPA

L’ensemble evoca la stessa disciplina rigorosa delle sfilate invernali, dove l’archetipo della signora borghese anni Cinquanta e Sessanta torna a dominare scrollandosi la polvere di dosso: ecco che la parte superiore del completo si concentra in un cardigan asciutto e scivolato, chiuso ermeticamente fino all’ultimo bottone per creare una silhouette composta, interrotta soltanto da piccoli bottoncini dorati.

A illuminare l’austero monocromo vediamo intervenire un colletto bianco candido, che emerge a malapena dallo scollo tondo, coordinato con impeccabile simmetria ai polsini che fanno capolino dalle maniche, in un contrasto grafico che esalta la celebre chioma ramata e la pelle diafana della star.

Non la solita gonna midi

La vera e propria dichiarazione d’avanguardia stilistica è rappresentata però dalla gonna midi, capo chiave di stagione che qui abbandona qualsiasi accademismo formale: ecco la sua linea dritta sdrammatizzarsi con un inatteso orlo sfrangiato, sotto il quale spunta un secondo strato bianco a contrasto, a infondere tridimensionalità all’insieme.

Completano la mise in tutta coerenza dei kitten heels in tinta, dalla silhouette affusolata: una mossa dal sapore effortless, che unisce comodità e fierezza regale.

Che dire, in attesa di scoprire quale capolavoro Julianne indosserà stasera sul red carpet ufficiale per riscuotere il — meritatissimo — Premio alla Carriera, possiamo già ritenerci assolutamente soddisfatti della lezione di stile appena appresa.