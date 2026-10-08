Un posto al sole, le anticipazioni del 9 ottobre 2026: Gianluca sprofonda nelle tenebre

Ufficio stampa Rai Alberto, Un posto al sole

Torna l’appuntamento del giovedì sera con Un posto al sole, la storica soap di Rai 3 che accompagna il pubblico dal 1996 e continua a essere uno dei titoli più amati della rete. Alle 20.50 ritroviamo i protagonisti della serie ambientata a Napoli, città che fa da cornice alle storie girate e prodotte da Rai Fiction, Fremantle e dal Centro di Produzione Rai partenopeo. Ecco le anticipazioni di venerdì 9 ottobre 2026.

Nella puntata precedente dell’8 ottobre 2026

Nella puntata di giovedì 8 ottobre abbiamo lasciato i protagonisti di Un posto al sole così. Cambio di rotta per Samuel che decide, all’improvviso, di partire con Micaela per la Grecia chiedendo dei giorni di vacanza dal Vulcano: come reagiranno i tre soci? In procinto di partire per Agrigento, Renato avrà un’amara sorpresa.

Anticipazione della puntata del 9 ottobre 2026

L’episodio mette al centro il difficile stato di Gianluca, immerso da settimane in un profondo buio emotivo: a tentare di raggiungerlo saranno l’ostinata dedizione di Alberto e le autentiche manifestazioni d’affetto di Luca e Federico. In parallelo, Scala riceverà da Ferri un’inattesa promozione, destinata a rimescolare equilibri e prospettive personali. Sul fronte più leggero, Renato, rimasto senza auto dopo l’intervento del carro attrezzi, trascinerà Raffaele in una corsa contro il tempo pur di riuscire a imbarcarsi per la Sicilia.

Un posto al sole va in onda dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50. Leggi le anticipazioni dal 5 ottobre al 9 ottobre 2026.