Un posto al sole, le anticipazioni dal 5 al 9 ottobre 2026: sete di vendetta ed emozioni forti

Ufficio stampa Rai Damiano, Un posto al sole

Settimana ricca di novità per Un posto al sole, la soap di Rai 3 che continua a tenere compagnia al pubblico ogni sera, dal lunedì al venerdì alle 20.50. Le puntate in onda dal 5 al 9 ottobre ci riportano tra le storie e le emozioni che si intrecciano a Napoli, tra gli ambienti iconici di Palazzo Palladini e il Caffè Vulcano. La serie, partita nell’ottobre 1996, è ormai arrivata alla sua trentesima stagione e ha superato il traguardo delle 6.800 puntate, confermandosi uno dei titoli più longevi e amati della televisione italiana. Ecco le anticipazioni della settimana.

Nelle puntate precedenti

La settimana precedente ha visto il moltiplicarsi delle tensioni intorno al piano di vendetta di Grillo, che continua il suo gioco al massacro contro Eduardo e Damiano, mentre l’improvvisa sparizione di Renda potrebbe mettere a rischio quel disegno. In questo clima difficile, l’intervento di Serena sembra poter favorire un riavvicinamento tra Samuel e Nunzio, ma la presenza di Lorenza continua a scompigliare gli equilibri al Caffè Vulcano.

Mariella scopre benefici nello yoga e coinvolge anche Guido, mentre nuove apprensioni arrivano quando Viola viene informata della scomparsa di Damiano e Rosa, impaziente, comincia a indagare e finisce per rivolgersi a Grillo. Tra tensioni lavorative e relazionali emergono inoltre figure come Manuel, e problemi di gestione che coinvolgono attori come Walter Scala e il direttore Michele.

Il clima resta teso: le intemperanze e i contrasti sul lavoro, i tentativi di sabotaggio di Cotugno e le liti fra Sasà e Mariella gravano su un contesto già segnato da ricatti e minacce, con Marina sotto pressione per il ricatto di Mori e figure come Roberto impegnate a cercare soluzioni per Cristina. Intanto, dopo il colpo di pistola esploso nello scantinato, Rosa e Clara restano in trepidante attesa di notizie su Damiano ed Eduardo, mentre la follia vendicativa di Grillo sembra indirizzarsi verso un epilogo drammatico.

Anticipazioni della settimana dal 5 al 9 ottobre

Lunedì 5 ottobre 2026

Damiano è sempre più in crisi con se stesso e Rosa sembra iniziare a capire qualcosa. Giulia è pronta a comunicare a Niko e Manuela una bella notizia che riguarda lei e Luca, ma i problemi di Luca si confermano una realtà quotidiana; intanto Raffaele riflette sul detto “Chi è causa del suo mal, pianga se stesso” quando scherza con Renato.

Martedì 6 ottobre 2026

Clara è molto incerta sul futuro del suo matrimonio e Michele è sul punto di prendere una decisione impegnativa per la sua carriera. Dopo aver dissipato gli ultimi dubbi, Giulia e Luca sembrano pronti ad aprire un nuovo capitolo della loro vita insieme. Le intemperanze di Renato nel ruolo di amministratore spingono Raffaele a cercare la complicità di Ornella.

Mercoledì 7 ottobre 2026

Michele affronta l’ultimo giorno in radio dopo le dimissioni e ne parla con Micaela, che prende una decisione inaspettata. Raffaele è alle prese con la preparazione dei suoi piatti migliori da portare in Sicilia a Franco, Angela e Bianca, mentre Renato discute sul come trasportare tutta quella roba.

Giovedì 8 ottobre 2026

Samuel decide all’improvviso di partire con Micaela per la Grecia, chiedendo giorni di vacanza dal Vulcano: la mossa lascia interrogativi su come reagiranno i tre soci. In procinto di partire per Agrigento, Renato riceve un’amara sorpresa.

Venerdì 9 ottobre 2026

La dedizione di Alberto e le manifestazioni d’affetto di Luca e Federico cercano di scalfire il buio in cui si trova Gianluca ormai da settimane. Scala riceverà da Ferri un’inattesa promozione. Costretto a fare a meno dell’auto portata via dal carro attrezzi, Renato coinvolge Raffaele in una corsa contro il tempo per riuscire a imbarcarsi per la Sicilia.

Cosa succede questa settimana, in sintesi

• Crisi e vendetta: la scia della vendetta di Grillo continua a turbare la comunità, mantenendo alta la tensione attorno alla scomparsa e alle conseguenze per Damiano ed Eduardo, con Rosa e altri personaggi coinvolti nelle ricerche e nelle emozioni.

• Nuovi inizi sentimentali: dopo dubbi e confronti, Giulia e Luca sembrano pronti ad avviare un nuovo capitolo insieme, mentre la notizia che Giulia sta per comunicare a Niko e Manuela potrebbe cambiare gli equilibri familiari.

• Scelte professionali decisive: le dimissioni e le scelte di Michele segnano un punto di svolta per la radio e per i rapporti lavorativi, con ripercussioni che coinvolgono Micaela, Walter Scala e altri colleghi.

• Tensioni al Vulcano: la gestione del Caffè Vulcano resta al centro dei contrasti: la presenza e le scelte di Lorenza, insieme alle intemperanze di Renato, mettono sotto pressione Raffaele, Ornella e gli altri soci.

• Partenze e imprevisti: decisioni improvvise di viaggio, come la partenza di Samuel e Micaela per la Grecia e l’imprevisto che ostacola Renato, introducono elementi di movimento e frenesia nelle vite dei protagonisti.

• Supporto verso chi soffre: l’attenzione alle condizioni di Gianluca e gli sforzi di Alberto, Luca e Federico per raggiungerlo evidenziano un filone emotivo incentrato sul sostegno e sulla cura reciproca.

Le trame di Un posto al sole della scorsa settimana dal 28 settembre al 2 ottobre 2026