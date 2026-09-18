Un posto al sole, le anticipazioni dal 21 al 25 settembre 2026: ricatti di potere e il mistero della scomparsa di Eduardo

Ufficio stampa Rai Eduardo, Un posto al sole

Settimana ricca di novità per Un posto al sole, la soap di Rai 3 che continua a tenere compagnia al pubblico ogni sera, dal lunedì al venerdì alle 20.50. Le puntate in onda dal 21 al 25 settembre ci riportano tra le storie e le emozioni che si intrecciano a Napoli, tra gli ambienti iconici di Palazzo Palladini e il Caffè Vulcano. La serie, partita nell’ottobre 1996, è ormai arrivata alla sua trentesima stagione e ha superato il traguardo delle 6.800 puntate, confermandosi uno dei titoli più longevi e amati della televisione italiana. Ecco le anticipazioni della settimana.

Nelle puntate precedenti

Nelle puntate della settimana precedente la scomparsa improvvisa di Eduardo ha scosso la sua famiglia e chi lo conosce, mentre il piccolo Manuel si prepara per il suo primo giorno di scuola in mezzo all’incertezza. Al Caffè Vulcano la situazione si fa tesa: una trappola architettata da Lorenza sembra pronta a scattare contro Samuel, che cerca disperatamente di rimettersi dopo un grave errore.

Clara, sempre più convinta che il marito sia fuggito con Stella, si confronta con Rosa e con Damiano, mentre la figura di Grillo si fa minacciosa e avvicina la sua vendetta anche a Sabbiese. Le tensioni al Vulcano aumentano quando Micaela, supportata da sospetti e paure, mette in discussione la ricostruzione dell’incidente che ha coinvolto Samuel; nel frattempo Serena affronta problemi con il suo b&b che la avvicinano a Filippo.

Le condizioni di Gianluca restano motivo di preoccupazione: Alberto si trova coinvolto in scelte difficili e viene avvicinato da Vittoria con una proposta. In città, Luca è segnato dallo sconforto per l’avanzare della malattia del figlio, mentre a casa di Guido e Mariella la cosiddetta ‘faida dei turni’ continua a creare attriti e piccoli gesti di riconciliazione tra i due, con il ritorno allo scherzo e alla vita quotidiana di sempre per cercare un equilibrio. Anche la figura di Sasà resta al centro dei rapporti al Vulcano.

Anticipazioni della settimana dal 21 al 25 settembre

Lunedì 21 settembre 2026

Ferri scopre da Michele che dietro Radio Ciclone si nasconde una misteriosa fiduciaria; Marina affronta Mori per chiudere il loro accordo, ma si ritrova sotto ricatto. Alberto, sostenuto da Luca e Giulia, rifiuta l’ipotesi di trasferire Gianluca in un’altra struttura. A casa, Mariella, ancora scossa dalla lite con Cerruti, insiste perché Guido partecipi a un corso di yoga insieme.

Martedì 22 settembre 2026

Il tentativo di fuga di Eduardo fallisce e l’uomo finisce per soccombere alle pressioni di Grillo. Rosa e Clara iniziano a comprendere che Sabbiese non è scappato con Stella ma che gli è successo qualcosa; intanto la rabbia di Roberto verso Mori aumenta e Marina si vede costretta a cedere al ricatto dell’uomo.

Mercoledì 23 settembre 2026

Dopo aver trovato gli effetti personali di Eduardo in casa, Rosa e Clara decidono di coinvolgere Damiano nelle ricerche. Al Vulcano la tensione tra Samuel e Micaela sale al punto da costringere Diego, Nunzio e Silvia a prendere decisioni difficili. Mariella convince Guido a provare una lezione di yoga: lei è entusiasta, lui reagisce in modo più tiepido.

Giovedì 24 settembre 2026

Damiano si mette sulle tracce di Eduardo; Grillo, preoccupato che Damiano possa avvicinarsi troppo alla verità, lo osserva con cautela. La situazione al Vulcano diventa sempre più incandescente e spinge Samuel a un gesto inaspettato. Mariella, felice delle lezioni di yoga con Guido, non perde occasione per punzecchiare Cerruti.

Venerdì 25 settembre 2026

Convinto che Grillo possa essere legato alla scomparsa di Eduardo, Damiano decide di vederci chiaro. Alberto continua ad andare a trovare Gianluca con speranza e riceve parole di conforto da persone inaspettate. Dopo il licenziamento di Micaela, i rapporti tra Nunzio e Samuel si fanno sempre più tesi.

Cosa succede questa settimana, in sintesi

• Il mistero sulla scomparsa di Eduardo: la sparizione e il ritrovamento di effetti personali spingono Rosa, Clara e Damiano a cercare risposte, mentre Grillo sembra avere un ruolo sempre più centrale nella vicenda.

• Ricatti e giochi di potere: la vicenda di Marina e Mori si complica tra minacce e ricatti, con Roberto sempre più infuriato e Marina costretta a fare scelte difficili.

• La tensione al Caffè Vulcano: i contrasti tra Samuel e Micaela alterano l’equilibrio del locale e obbligano personaggi come Diego, Nunzio e Silvia a prendere decisioni importanti per il futuro del Vulcano.

• La salute di Gianluca e la speranza di Alberto: l’emotività intorno a Gianluca avvicina Alberto a gesti quotidiani di cura e consolazione, mentre Luca e Giulia cercano di sostenere la famiglia.

• Un filo nascosto dietro Radio Ciclone: la scoperta di una fiduciaria dietro l’emittente mette in allerta Ferri e Michele, aprendo una pista che potrebbe rivelare nuovi intrecci politici o economici.

• Piccole riconciliazioni e nuove incomprensioni: tra Mariella e Guido riaffiorano gesti affettuosi — come le lezioni di yoga — ma anche i vecchi attriti restano pronti a riemergere, mentre le relazioni personali continuano a essere messe alla prova.

Le trame di Un posto al sole della scorsa settimana dal 14 al 18 settembre 2026