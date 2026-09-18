Ascolti tv del 17 settembre, Ilary Blasi vince col GF Vip ma non brilla: cosa è successo

Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

IPA Ilary Blasi conduce il "Grande Fratello Vip"

Giovedì 17 settembre è iniziato il Grande Fratello Vip. Ilary Blasi è tornata in prima serata su Canale 5 alla conduzione del reality più popolare, subito dopo essere convolata a nozze col suo Bastian Muller.

Nella casa del Grande Fratello Vip sono entrati Carmen Di Pietro, Jonathan Kashanian, Piera Meloni e Alessandro Varsi, Simone Annicchiarico, Alex Belli, Giancarlo Danto, Giacomo Gallani, Marina La Rosa, Valeria Marini, Michelle Masullo, Federica Morello, Moreno Morello, Andreas Müller, Giulia Provvedi, Megan Ria, Alessandro Roncaccia, Guendalina Tavassi.

Mentre la Blasi ha dato quindi il via al reality, Rai 1 ha trasmesso il film Napoli New York, su Rai 2 abbiamo visto gli Europei di pallavolo con l’Italia che ha sfidato la Slovenia. Mentre su Rai 3 è tornata Eleonora Daniele con Le cose che non sai.

Su Rete 4 abbiamo visto Dritto e Rovescio e su Italia 1 il film The Foreigner. Invece, La7 ha proposto Piazzapulita.

Nell’access prime time Stefano De Martino è sempre in difficoltà rispetto a Gerry Scotti.

Prima serata, ascolti tv del 17 settembre: il GF Vip non brilla

Su Rai 1 Napoli-New York 2.111.000 spettatori pari al 13.9% di share. Su Canale5 Grande Fratello Vip conquista 1.879.000 spettatori con uno share del 16.9%. Su Rai2 la partita degli Europei di Pallavolo Maschile – Italia-Slovenia intrattiene 1.861.000 spettatori pari all’11%.

Su Italia1 The Foreigner interessa a 786.000 spettatori con il 4.8%. Su Rai3 Le Cose che Non Sai segna 348.000 spettatori (2.2%). Su Rete4 Dritto e Rovescio totalizza 661.000 spettatori (5.6%). Su La7 Piazzapulita raggiunge 611.000 spettatori e il 5.1%. Su Tv8 la partita di Europa League – Besiktas-Olympique Marsiglia ottiene 320.000 spettatori (1.8%). Sul Nove Paolo Cevoli – Andavo ai 100 all’Ora raduna 363.000 spettatori con il 2.3%.

Access Prime Time, dati del 17 settembre: Stefano De Martino perde altro share

Su Rai1 Affari Tuoi totalizza 3.848.000 spettatori (19.7%). Su Canale5, dopo Gira La Ruota della Fortuna (3.533.000 – 19.4%), La Ruota della Fortuna raccoglie 4.384.000 spettatori pari al 22.4%. Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine raduna 952.000 spettatori (4.9%).

Su Rai3 Il Cavallo e la Torre è la scelta di 1.075.000 spettatori (6%), mentre Un Posto al Sole appassiona 1.353.000 spettatori (7%). Su Rete4 4 di Sera raggiunge 923.000 spettatori e il 5.1% nella prima parte e 803.000 spettatori e il 4% nella seconda parte. Su La7 Otto e Mezzo conquista 1.555.000 spettatori (7.9%). Su Tv8 Tv8 Football Night arriva a 257.000 spettatori e l’1.4%. Sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più? raccoglie 547.000 spettatori con il 2.8%.

Ascolti tv Preserale, dati del 17 settembre

Su Rai1 Reazione a Catena – L’Intesa Vincente ottiene 2.559.000 spettatori pari al 22.5%, mentre Reazione a Catena coinvolge 3.770.000 spettatori pari al 25.6%. Su Canale5 Caduta Libera – Inizia la Sfida intrattiene 1.457.000 spettatori (14.8%), mentre Caduta Libera convince 2.024.000 spettatori (15.6%).

Su Rai2, dopo TGSport Sera (411.000 – 4.2%), Blue Bloods è seguito da 489.000 spettatori con il 3.9% nel primo episodio e 709.000 spettatori con il 4.4% nel secondo episodio. Su Italia1 Studio Aperto Mag sigla 399.000 spettatori (3.3%), mentre C.S.I. – Scena del Crimine è visto da 533.000 spettatori (3.3%). Su Rai3 le news dei TGR tengono informati 2.344.000 spettatori (15.7%). A seguire Blob segna 1.021.000 spettatori (6.2%) e Il Provinciale sigla 860.000 spettatori (5%).

Su Rete4 10 Minuti è la scelta di 755.000 spettatori (5.4%), mentre La Promessa intrattiene 939.000 spettatori (5.7%). Su La7 Ignoto X – Dentro e Oltre le Storie di Cronaca raduna 230.000 spettatori pari all’1.9%. Su Tv8 4 Ristoranti conquista 313.000 spettatori (2.2%). Sul Nove, dopo Little Big Italy (280.000 – 3.2%), Cash or Trash – Chi Offre di Più? è scelto da 486.000 spettatori con il 3.1%.