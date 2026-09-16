La Ruota della Fortuna, Scotti celebra le donne: “Gli uomini sono spariti”. E Sabina fa il colpaccio finale

Giornalista e content creator, si nutre da sempre di cultura e spettacolo. Scrive, legge e fugge al mare, quando ha bisogno di riconciliarsi col mondo.

IPA Gerry Scotti

Le donne si prendono La Ruota della Fortuna. E a certificarlo, numeri alla mano, è Gerry Scotti, che nella puntata di martedì 15 settembre si diverte a fare i conti delle ultime settimane e scopre una curiosa tendenza: a dominare il game show di Canale5 sono soprattutto le concorrenti. Una vera e propria “ondata rosa” che il conduttore celebra in studio insieme a Samira Lui, prima di assistere alla grande serata della campionessa Sabina.

La Ruota della Fortuna, Gerry Scotti celebra l’ondata rosa di campionesse

La serata di martedì 15 settembre parte con il consueto show di Gerry Scotti, accolto in studio dalla musica della band e da un ingresso tra fumo ed effetti scenografici, da lui particolarmente apprezzati. Ma è poco dopo che il conduttore tira fuori una statistica che lo ha particolarmente colpito.

Scotti racconta di aver analizzato quanto accaduto nell’ultimo periodo: quattro campionesse donne, tre delle quali capaci di costruire percorsi particolarmente importanti. “Ho fatto un’analisi matematica delle ultime due settimane, abbiamo avuto quattro campionesse donne, una sola di una sera, tre grandi campionesse. Gli uomini sono spariti dal nostro orizzonte“. Complessivamente le concorrenti hanno conquistato più di 600mila euro. Un grande traguardo che Scotti ci tiene a sottolineare.

E a rappresentare questa “ondata rosa” di campionesse c’è proprio Sabina, manager cinquantenne con la passione per la barca e una patente nautica regalata a se stessa per il compleanno. Arriva in puntata da campionessa in carica con un bottino di 51.200 euro e deve difendersi dagli sfidanti Ornella, studentessa di Giurisprudenza di Sesto Fiorentino, e Francesco, avvocato di Terni.

La puntata procede con le nuove manche introdotte nella versione autunnale del programma. Nella “Locanda di Samira” il tema sono le Köttbullar, le celebri polpette scandinave. Sabina trova la soluzione e incassa i primi 1.000 euro della serata. E arriva subito il primo siparietto tra Gerry e Samira: Scotti scherza sul legame tra le polpette e il noto negozio di mobili dove è possibile mangiarle, suggerendo ironicamente di accompagnarle con un po’ di “segatura”. Samira lo rimette subito in riga: “Quello è un altro reparto”.

Il gioco entra poi nel vivo. Ornella conquista una manche, Francesco si rifà con il “Juke Box”, dedicato a “Take me home, country roads”, mentre Sabina continua a tenere saldamente la posizione. Non mancano i siparietti di Scotti, che scherza anche con Alex Mandelli, nuova voce della band. “Sei un po’ country”, gli dice il conduttore: “Quella faccia lì un po’ da taglialegna piace alle donne”.

Tra una battuta e l’altra si arriva al momento decisivo. Dopo il “Triplete”, Sabina è davanti agli altri concorrenti con 14.200 euro, seguita da Ornella a quota 11.300. L’ultimo round non cambia il verdetto: Sabina conserva il titolo e può tornare davanti alla “Ruota delle Meraviglie”.

Sabina fa l’en plein

Ed è proprio nel finale che la serata cambia marcia. Il tema delle tre frasi della Ruota delle Meraviglie è “Pancia” e Sabina ha un obiettivo in più: provare a conquistare l’automobile, anche perché, racconta, sua figlia la vorrebbe. Per portarsela a casa serve però una prestazione perfetta. E Sabina non sbaglia: indovina tutte e tre le frasi, completa l’en plein e conquista una Fiat 500 Ibrida.

Resta da scoprire quanto denaro si nasconde nelle tre buste verdi. Qui la fortuna gioca un piccolo scherzo alla campionessa. Nella seconda busta ci sono 10mila euro, ma Sabina decide di cambiarla scegliendo la numero tre, che contiene appena 100 euro, mentre nell’ultima c’erano invece altri 1.000 euro. Poco male: tra il montepremi accumulato nelle varie puntate e i premi conquistati, Sabina porta la sua vincita complessiva a 66.400 euro, a cui si aggiunge l’automobile.