La Ruota della Fortuna, Gerry Scotti: “Ma non ce l’hai un po’ di fantasia?”. La busta delude

IPA Gerry Scotti

Dopo la vittoria da record dei giorni scorsi, nella puntata del 19 settembre de La Ruota della Fortuna Chiara deve mettercela tutta per mantenere il titolo. Per lei è un po’ un percorso a ostacoli e fino alla fine non può dare niente per scontato perché le sue avversarie sono brave e preparate.

Gerry Scotti dirige le danze con Samira Lui, stasera stupenda con un minidress bianco con spalline sottili e applicazioni luccicanti sul décolleté. Quando le concorrenti indovinano le soluzioni, il conduttore gioisce insieme a loro, ma è anche pronto a sgridarle per incoraggiarle quando si dimostrano titubanti. In fondo, è o non è lo zio?

Cosa è successo durante la puntata de La Ruota della Fortuna

Nel corso delle due serate precedenti, Chiara ha accumulato un montepremi che ha fatto emozionare anche Gerry Scotti, aggiudicandosi ben 409.600 euro e un’automobile. Difende il titolo, ma sulla sua strada ci sono Valeria, avvocato di Catania, e Antonia, infermiera di Torino che le rendono difficile la scalata.

La Locanda Samira apre i battenti con la focaccia barese ed è la campionessa a trovare la soluzione. Il segreto per farla venire eccellente è inserire una patata schiacciata per l’impasto, ma a scaldare gli animi è l’origano. Ci va o non ci va? La ricetta lo prevede ma Samira non lo ama e tra lei e Gerry nasce subito il battibecco. “Abbiamo litigato per un anno per la pizza con origano o senza, ora ricominciamo con la focaccia!” esclama Scotti. È la co-conduttrice a mettere la parola fine alla diatriba: “Chi vuole ce lo mette, e chi non lo vuole no”.

Nella manche successiva Chiara lascia un po’ di spazio alle sfidanti, ma è comunque lei a primeggiare e dare la soluzione. Con il Juke Box la definizione è dedicata a Noemi e Samira si scatena: “Venendo al lavoro questa l’ho ascoltata a palla” ha confessato. A indovinare la soluzione è Valeria che porta il conto in pari con la campionessa. Chiara si aggiudica il tabellone di Chiacchiere da bar, che riguarda la Nazionale di calcio: “Mi raccomando Malagò, facciamola funzionare sta nazionale!” è l’appello di Gerry Scotti.

La campionessa è inarrestabile ma le sua avversarie sono agguerrite. E infatti Antonia appena ha la possibilità si fa valere e chiama una consonante dietro l’altra. A dare la soluzione però esita, e Gerry Scotti la sgrida: “Ma non ce l’hai un po’ di fantasia?” esclama. Una strigliata bonaria che è utile a smuovere la situazione e la concorrente si butta, indovinando la frase nascosta. Nel gioco successivo sembra essere sul pezzo, ma un piccolo errore quando tutto sembrava deciso regala la partita a Valeria. La storia si ripete: domina tutta la manche, ma sul finale è costretta a cedere alla campionessa. Con il Triplete per Chiara si mette male: un’imprecisione su una parola regala una soluzione a Valeria, che riesce a indovare tutte e tre le frasi e si porta in vantaggio a livello di montepremi. Ma si sa che l’Ultimo round è imprevedibile e tutto può ancora succedere. E infatti, con un colpo di coda finale, la campionessa mantiene il titolo e va alla Ruota delle Meraviglie.

Cosa è successo a La Ruota delle Meraviglie

La Ruota delle Meraviglie inizia alla grande per Chiara, che in soli 10 secondi riesce a dare la prima soluzione. Con il Testa Coda è costretta a passare e lo stesso avviene anche al Ruba Secondi. Una busta su tre comunque le assicura di poter aggiungere un ulteriore gruzzolo a quanto già portato a casa. Nella busta numero 1 ci sono solo 100 euro, ma poco male perché il conto complessivo della serata arriva a 8900 da aggiungere alla vittoria già incassata.